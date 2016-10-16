"Arda teknik bir konu değildir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Türkiye'de Arda'dan daha iyi bir oyuncu yok" dedi.
Bir gazetecinin 'Arda'nın milli takıma alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' soruna Güneş, Arda, teknik bir konu değildir. Arda'dan daha iyi bir oyuncu şuan Türkiye'de yok ama iyi oyuncularımız var. Fatih hocada en iyi antrenörlerden bir tanesi olduğuna göre bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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