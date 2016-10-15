Sergen Yalçın Milli Takım'da yaşananları eleştirdi

Türkiye'nin 10 numaralı forma giyen eski futbolcularından Sergen Yalçın, bip uygulamasındaki "10 numara muhabbet" kanalına Arda Turan, diğer futbolcular ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i eleştiren yorumlar yaptı.



Sergen Yalçın, "Mili takımda isyan olmaz. Bu şartlarda güçlü bir milli takım sahada olamaz. Oyuncular hocayı göndermek istiyor gibi bir şey söz konusu olamaz. Milli takım her şeyin üzerindedir. Hoca ile futbolcular arasındaki sorun düzelmeli, düzelmezse zararı ne futbolcu ne hoca görür, zararı Türk halkı görür" şeklinde konuşurken, Terim'in görevi için ise, "Futbol direktörü diye bir kavram, bir cümle olamaz. Ya sportif direktör olur ya teknik direktör olur. Fatih hocanın şu anda yaptığı iş teknik direktörlük" ifadelerini kullandı.



"BU ŞARTLARDA GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIM SAHADA OLAMAZ"



bip'teki "10 numara muhabbet yorumcusu Sergen Yalçın, "Sizce Milli Takım'da oyuncular tarafından bir isyan mı yaşandı?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Zannetmiyorum. Milli takımda bu tür şeyler olmaz. Milli takımda oyuncular hocayı göndermek istiyor gibi bir şey söz konusu olamaz. Sonuçta bu ülkenin milli takımı. Milli takım her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının da, oyuncuların da, direktörlerin de hepsinin üzerindedir milli takım. Ben böyle bir şey olduğunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Zannetmiyorum da böyle bir şey olduğunu. Ama bir sıkıntı olduğu gerçek, oyuncularla hoca arasında. Umarım düzelir. Düzelmezse bundan zararı kim görür; Türk Milli Takımı görür, Türk halkı görür, başka kimse zarar görmez. Ama umudumuz, bir an evvel bu işlerin düzelip, sağlıklı, güçlü bir milli takımın sahada olması. Şu an itibariyle maalesef görüntü onun çok uzağında."



"MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN ÖNCELİKLİ GÖREVİ VE EN ÖNEMLİ İŞLERİ ŞUDUR..."



Sergen Yalçın, 'futbol direktörü' kavramının yanlış olduğunu da belirterek, "Futbol direktörü cümlesi bana göre iyi bir cümle değil. Çünkü sonuçta ben de teknik direktörlük yapıyorum. Futbol direktörü diye bir şey olmaz, ya sportif direktör olur, ya teknik direktör olur ki bence Fatih hocanın şu anda yaptığı iş teknik direktörlük. Futbol direktörü diye bir kavramın içine girmek teknik direktör için çok iyi değil. Futbol direktörü çok fazla şeyi kapsıyor, çok farklı şeyleri kapsıyor direktör olduğu zaman. Ama Fatih hocanın o potansiyeli de var. Türkiye'de birçok kişi futbol dalında federasyonla ilgili birçok sorunu Fatih Terim, yabancı oyuncuların sınırlamasının kaldırılması gibi işlerde Fatih hocanın çok ön planda olduğunu biliyorum yani, onun etkisi olduğunu bu tür şeylerde. Birçok işe tabii ki girebilir ama öncelik her zaman milli takımdır, milli takımın başarısıdır. Bu da teknik direktörün işidir. Bu bana göre teknik direktörlük yani. Diğer işlerle başkaları ilgilenebilir. Bence milli takım teknik direktörünün ilgilenmesi gereken en önemli şey milli takımdır, oyunculardır ve o takımın kazanması; Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na gitmek. En önemli iş budur milli takımda" şeklinde konuştu.



"4-6-0 TAKTİĞİ DE BU MAÇ İÇİN YANLIŞTI"



Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki taktiğini de değerlendiren Sergen Yalçın, "Geçen yılki İzlanda maçına da bu taktik ile çıktık. Ondan sonra oyun istediğimiz gibi gitmediği zaman direk santraforları oyuna sokmaya başladık. Yine Çek Cumhuriyeti maçında da oyun içinde 4-6'ya döndük. Bunları zaman zaman denedik ama bu sistem bu maç için doğru muydu ? Bence değildi. Çünkü Emre Mor gibi genç bir oyuncuyu o fizikli İzlanda defansının arasına sokmak çok sağlıklı değil. Çünkü bu sefer Emre'nin de üretkenliğini minimum seviyeye düşürmüş oluyoruz. Yani tabii skor ve oyun istediğimiz gibi olmayınca , futbol böyle bir şeydir. Maalesef çok eleştiri olur. Ama ben daha öncede söyledim bunu 4-6'nın İzlanda maçı için çok doğru bir taktik olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca sürekli havadan oynayan İzlanda'ya karşı biz yerden kontratak oynamaya çalışan bir takım ile sahaya çıktık. Ortada 2 tane farklı bir takım vardı. Skor ve oyun gösterdi ki doğru tercihi yapan maalesef İzlanda idi" açıklamalarını yaptı.