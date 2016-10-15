 "Arda teknik bir konu değildir" – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    "Arda teknik bir konu değildir"

    "Arda teknik bir konu değildir"

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, "'de Arda'dan daha iyi bir oyuncu yok" dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçının ardından ile ilgili sorulan bir soruya cevap verdi. Milli takımın durumunu değerlendiren Güneş, "Bu benim görevim değil. Açıklamayı federasyon başkanı yaptı. Hoca yaptı, oyuncularda yapacak. İlgili zaten yapar. Ben genel bir ifade kullanayım. Ortada bir durum varsa çıplaklığıyla bütün kamuoyuna söylemekte yarar var. Çünkü tartışmaya ve bilinmezliğe gidiyorsa açıklanması lazım. Çünkü milli takım hepimizin. Yöneticisi de, hocası da, futbolcuları da hepsi bizim insanlarımız. Yara almalarından bizim keyif almamız gerekiyor. Yani her yaralanma sadece oyuncuları değil hepimizin içini acıtıyor. Fatih hocaya da, Arda'ya da, federasyona da hepsine ihtiyaç var. Onlarında doğru yapmasına ihtiyaç var. Burada konuştuklarım başka yerlere gideceği için çok o konuya girmeyim. Hala umudumuz var. Evet kötü oynadık ve eleştireceğiz. Bunların hepsi doğru ama halen şansımızın var olduğunu düşünüyorum. Bardağın boş tarafına mı dolu tarafına mı bakmaya bağlıdır. Tabii bu sorunların giderilmesi şartıyla ve zamanında giderilmesi şartıyla geç kalmamak lazım" ifadelerini kullandı.

    Bir gazetecinin 'Arda'nın milli takıma alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' soruna Güneş, Arda, teknik bir konu değildir. Arda'dan daha iyi bir oyuncu şuan 'de yok ama iyi oyuncularımız var. Fatih hocada en iyi antrenörlerden bir tanesi olduğuna göre bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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