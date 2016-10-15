"Arda teknik bir konu değildir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Türkiye'de Arda'dan daha iyi bir oyuncu yok" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından milli takım ile ilgili sorulan bir soruya cevap verdi. Milli takımın durumunu değerlendiren Güneş, "Bu benim görevim değil. Açıklamayı federasyon başkanı yaptı. Hoca yaptı, oyuncularda yapacak. İlgili kişiler zaten yapar. Ben genel bir ifade kullanayım. Ortada bir durum varsa çıplaklığıyla bütün kamuoyuna söylemekte yarar var. Çünkü tartışmaya ve bilinmezliğe gidiyorsa açıklanması lazım. Çünkü milli takım hepimizin. Yöneticisi de, hocası da, futbolcuları da hepsi bizim insanlarımız. Yara almalarından bizim keyif almamız gerekiyor. Yani her yaralanma sadece oyuncuları değil hepimizin içini acıtıyor. Fatih hocaya da, Arda'ya da, federasyona da hepsine ihtiyaç var. Onlarında doğru yapmasına ihtiyaç var. Burada konuştuklarım başka yerlere gideceği için çok o konuya girmeyim. Hala umudumuz var. Evet kötü oynadık ve eleştireceğiz. Bunların hepsi doğru ama halen şansımızın var olduğunu düşünüyorum. Bardağın boş tarafına mı dolu tarafına mı bakmaya bağlıdır. Tabii bu sorunların giderilmesi şartıyla ve zamanında giderilmesi şartıyla geç kalmamak lazım" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin 'Arda'nın milli takıma alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' soruna Güneş, Arda, teknik bir konu değildir. Arda'dan daha iyi bir oyuncu şuan Türkiye'de yok ama iyi oyuncularımız var. Fatih hocada en iyi antrenörlerden bir tanesi olduğuna göre bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin 'Arda'nın milli takıma alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' soruna Güneş, Arda, teknik bir konu değildir. Arda'dan daha iyi bir oyuncu şuan Türkiye'de yok ama iyi oyuncularımız var. Fatih hocada en iyi antrenörlerden bir tanesi olduğuna göre bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar zoru başardı
Toplam 7
Yorum
Aqil Aboubakar bence A2 takimla oynamali. Kalitesi ortada.
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 4
Yorum
karakas sonra ben delikanliyim diye sokakta gezersin bide degilmi nasil insanlar olduk pes .
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 4
Yorum
Dr.Alban Cüneyt çakıra rağmen galip geldik. 2 sarı kart yedik Çok şükür kırmızı kart yok. Gençlerbirliği bize hiç faul yapmadı maaşallah.
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