 Milli maçlara kış uygulaması! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Milli maçlara kış uygulaması!

    Milli maçlara kış uygulaması!
    A Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saatleri değişti. , Türkiye'nin kış saati uygulamasını kaldırması üzerine ay-yıldızlı ekibin 21.45 olarak belirlenen iki maçını 20.00'ye çekti. Türkiye 12 Kasım'da Antalya'da Kosova, 24 Mart'ta da deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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