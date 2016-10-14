Milli maçlara kış uygulaması!
A Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saatleri değişti. UEFA, Türkiye'nin kış saati uygulamasını kaldırması üzerine ay-yıldızlı ekibin 21.45 olarak belirlenen iki maçını 20.00'ye çekti. Türkiye 12 Kasım'da Antalya'da Kosova, 24 Mart'ta da deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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