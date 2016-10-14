İnşallah Arda'yı çağırır
“Arda prim konusunu seyircinin yanında, antrenman sahasında konuştu. Çağırılmadığını sizlerden 5 dakika önce öğrendim” “Arda, Euro 2016’da başarılı mıydı? Tüm takım gibi değildi. Karar hocanın ama inşallah Arda’yı yine milli takıma çağırır
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da yayınlanan 'Gündem Özel' programında Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz'a gündem yaratacak açıklamalar yaptı. İşte Demirören'in milli takımda aylardır tartışılan prim konusu, Fatih Terim ve Arda Turan gerilimiyle ilgili sözleri:
BİZİ GÖNDERİYORLARDI
"Avrupa Şampiyonası öncesi prim sistemi şöyleydi. Gelen paranın yüzde 70'i havuza, yüzde 30'u prim olarak dağıtıldı. Elemelerde böyle yaptık. Yüzde 30'unu prim olarak dağıttık. Ekim ayından önce tüm kamuoyu, Türkiye'den bir şey beklemiyordu. Hatta TFF yönetimini, hocayı göndermeyi planlıyordu herkes. O günkü durum buydu. Bir başarı elde edildi. Ekim ayında kime ne kadar para verildiği belliydi."
BU ALGI OPERASYONU
"A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılacağı netleştiği anda kim ne kadar prim aldığını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Kim hangi maçta oynadı, hani maçta oynamadı. Primler buna göre verildi. Burada tehlikeli oyunlar var. Algı operasyonu var. Biz 15 Temmuz'da da bu olayları çok iyi gördük. Bu oyunları yapanları çok iyi biliyoruz. Fatih Terim hocamız da, yönetim de biliyor. Bu bir algı operasyonudur. Herkes haddini bilsin, ona göre hareket etsin."
PRİM KAVGASI OLMADI
"Milli Takım kaptanımız teknik direktörle prim kavgasını konuşabilir. Ama kesinlikle bir prim kavgası olmadı. Herkes primlerini aldı zaten. Arda prim konusunu yanlış yerde söyledi. Arda prim konusunu seyircinin yanında, antrenman sahasında konuştu. Yanlış olan buydu. Tabi ki hocayla gidip primi konuşabilir. Ama bunu daha doğru bir yerde yapmalıydı. Bu konu daha farklı yerde konuşulur ve ortada bir sorun varsa bu düzeltilir ve çözülürdü. Yanlış yerde yanlış işler yapıldı."
BURAK'A PRİM VERDİK
"Burak Yılmaz, '1 lira bile prim almadım' diye açıklama yaptı. Başkan olarak, bir futbolcu kardeşim olarak ona şunu söylüyorum. Burak tam 467 bin TL prim almıştır. Ama oynadığı maçlar karşılığında. Son iki maçın primini almadı. Çünkü o maçlarda oynamadı. Olay bu kadar basit. Dekontları da bende imzalı. Ben aslında çıkıp bunları konuşmak istemiyorum. Biz çok şey biliriz ama kendi içimizden söyleriz. Ortada bir oyun var. Sevgili kardeşlerim sakın bu oyunlara gelmesinler."
FATİH HOCA İLE DEVAM
"Avrupa Şampiyonası sonrasında Fatih Terim ile konuştuk. Hoca 'Devam edelim mi, etmeyelim mi' diye sordu. Biz kendisiyle sonuna kadar devam edeceğimizi söyledik. Biz Fatih Terim'i 3 kez gönderdik, 4 kere geri getirdik. Kariyeri de belli, başarıları da belli bir hocamız var. Hocamıza milli takımlar koordinatörlüğünü verdik. Bütün futbolu ona emanet ettik. Buna da aynen devam ediyoruz. Değişen hiçbir şey yok."
5 DAKİKA ÖNCE GELDİ...
"Arda Turan'ın milli takıma alınmamasına gelecek olursak... Bir kere olayları teknik ve idari olarak ayırmamız lazım. Biz hocayla teknik olaylarla ilgili konuşmayız. Bir futbolcunun oynayıp oynamaması başkanın işi değildir. Buna hocamız karar verir. Arda, 6 ay Barcelona'da oynamadığı zaman milli takıma alındı. O zaman kimse 'Niye alındı?' demedi. Arda'nın çağırılmadığını ne zaman öğrendim? Hocamız basına açıklamadan 5 dakika evvel nezaketen bana listeyi gönderdi. Bunda da öyle öğrendim.
DÜNYADA BENZERİ YOK
"Arda'nın olmadığı liste bana geldiğinde 'Hayırlı olsun' dedim. Arda'yı soruyorsunuz ama Arda ile beraber Selçuk da Burak da Hakan Balta da alınmadı. Teknik olarak hocamız almak istemedi. Saygımız var. Biz idari olarak bakarız. İdari bir şey olsa hoca bunu paylaşırdı."
ÖZÜR MÜ DİLEYECEĞİZ?
"Basında yazılanlar gerçekler değil. Bizim işimiz hocaya şu kadroyu yap demek değil. Hocamız bu kararı vermiş, doğru yapmış. Bize düşen saygı göstermek. Arda 'Beni TFF'den kimse aramadı' demiş. Hocanın kadroya almadığı bir futbolcuyu biz arayıp 'Kusura bakma" mı diyeceğiz? Böyle şey olur mu. O zaman kadroya alınmayan herkesi aramamız mı gerek. Bir futbolcuyu ben ve yöneticilerimin araması arkadan iş çevirmek olur. Ben ve arkadaşlarım nasıl bedel ödüyorsa herkes de bedel öder." Arda Turan ile ilgili programın son bölümünde sorulan soruya, soruyla karşılık veren Yıldırım Demirören, "Arda Turan, Eur o 2016'da başarılı mıydı?" yorumunu yaptı ve "O turnuvada tüm takım halinde başarısız olduk. Takım halinde kötüydük" dedi. Demirören, Serkan Korkmaz'ın, "Arda'nın Kosova maçı kadrosuna çağırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Kararı hocamız verecek. Ama inşallah hoca Arda'yı yeniden milli takım kadrosuna çağırır" diye yanıt verdi.
BURASI MİLLİ TAKIM!
"Fatih Terim gibi bir marka 'Kızdım' diye bir oyuncuyu kadroya almamazlık yapmaz. Burası milli takım! Milli Takım'ın kapısı kimseye kapalı değil. Oyuncular çağrılabilir. Hocamız hiçbir zaman, "Arda'ya kapımız kapanmıştır" demedi. Arda Turan, Fatih hocamız tarafından uygun görüldüğünde çağrılacaktır. Arabulucu olarak araya girmeye çalışanlar yanlış yapıyorlar! Bu oyunun farkındayız!
HEDEFTE TERİM VAR
"Terim'in sözleşmesi 2013 senesinde ortaya çıkmıştı. O zamandan sonra 50'ye yakın kişiyi işten çıkardık. 2013'te bu mukavele defalarca gazetelerde basıldı. Bunun bu zamanda yayınlanması çok manidar. Bugün ilk kez görmüş gibi yorum yapıyorlar! Oyun oynanıyor. Hocamız Fatih Terim'i hedef alıyorlar.
?HİDDİNK'E 15 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI
Demirören, prim tartışmalarıyla ilgili ilginç ifadeler de kullandı. Demirören, "Şunu da belirtmeliyim. Biz gelen paranın belli kısmını dağıtıyorduk. 2008'de federasyon bütçesinin yüzde 6-7'si prim olarak dağıtıldı. Bu ülkede Hiddink'e ve ekibine 15 milyon euro'ya yakın paralar verildi. Tabi o zamanki federasyonu takdiri. Ekim ayında biz belirlediğimiz primi verdik hakedenlere. Bu paralar geçmişte misli misli verildi. Yanlıştan yanlış çıkarmamak gerek. Ama hocası, futbolcusu, malzemecisi dahil herkes primini aldı."
İHALEDEN BEKLENTİ 600 MİLYON DOLAR
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu sene yenilenmesi gereken yayın ihalesiyle ilgili de konuştu. Demirören, soru üzerine "İhale kanunen 20 Kasım'da başlamış olması gerekiyor. Çok önemli 6 aktör ihale için çalışmalar yapıyor. Yarın (bugün) saat 16.00'da Süper Lig'deki 18 kulübe neler yaptığımızı anlatacağız. Önümüzdeki hafta şartnameyi çıkarmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Yayın ihalesinden 600 milyon dolar beklediğini belirten Demirören, "Yani yüzde 50 bir artış bekliyoruz. Futbolumuzun şu anki değeri arttı. Kulüplerimizin Avrupa'ya gidişleri, futbolda gerçekleşen transferler, birlik ve beraberlik futbolumuzun marka değerine değer kattı" diye konuştu.
FATİH TERİM HAFTAYA KONUŞACAK
Hocamız Fatih Terim'i hedef alıyorlar! Bazı kişilerin yönlendirmesiyle bazı algılar yapılıyor. Bunlar bedelini ödeyecekler. Yapılan oyunun farkındayız! Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak. Ayrıca aldığı para konuşuluyor. Ben Terim'i G.Saray'dan getirdim. Tabi ki Galatasaray'dan daha yüksek ücret vereceğim."
YENİKAPI RUHUNU YAŞATMALIYIZ
"Türkiye 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı ruhunda birleşti. Şimdi algı operasyonu futbol üzerinden yapılıyor. Kimin yaptığı da belli! Futbolda Yenikapı ruhunu yaşatmalıyız"
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'de kitleleri harekete geçirebilecek iki unsur bulunduğunu belirterek, "Bunların biri siyaset, biri futbol" dedi. Demirören şöyle devam etti: "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında Türkiye, Yenikapı ruhuyla birleşti. Şimdi nereden vuracaklar? Futbolla! Bunlar tehlikeli oyunlar, biz bu oyunları yapanları biliyoruz. Ben, hocam ve yönetim bunu biliyoruz. Herkes haddini bilecek. Şimdi algı operasyonu yapılıyor."
FETÖ'YÜ İŞARET ETTİ
"Bu operasyonun son üç yıldır kimin tarafından yapıldığını da Türkiye çok iyi biliyor" diyerek FETÖ'yü işaret eden Demirören, "Algı operasyonuyla, belli bir oyunun içine girdiğin zaman karşında beni bulursun. Futbolcular bu operasyona bilmeden dahil oldu. Geçen sene ekim ayında kime ne kadar prim verildiği belliyken, neden şimdi tartışılıyor? Tekrar ediyorum, bunlar tehlikeli oyunlar. Futbolda da Yenikapı ruhunu yaşatmalıyız."
SAYENİZDE TÜRKİYE'YE YAYILDIK
Ziraat Türkiye Kupası'nı çok iyi bir noktaya taşıdık. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz."
Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'ye yayılmasında Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük emeği olduğunu belirten Demirören, "Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınını çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Ne yaptık? Amatör takımları da kattık. Şimdi amatör takımlar da yer alıyor" ifadesini kullandı.
FİNAL MAÇI AVRUPA'DA
Demirören, şöyle devam etti: "Sizlerle beraber galibiyet primleri de o kulüpler için büyük rakamlar. Ayrıca biz ne yaptık. 5 milyon TL şampiyon olan takıma vereceğiz. Ziraat Türkiye Kupası bütün Türkiye'ye yayıldı. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Çok iyi bir değer bizim için. Seneye belki finali Avrupa'da oynatacağız."
'NELER YAPTIK?'
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği günden bugüne yaptıkları icraatları anlattı:
*Biz geldiğimizde 240 milyon TL bütçe vardı. Bugün 602 milyon TL'ye çıktık.
*Milli takım FIFA sıralamasında 50'lerdeydi, şimdi 18-20. sıralara çıktık.
*Kimsenin cesaret edemediği bir iş yaptık ve hakemliği profesyonel hale getirdik.
*Riva Tesisleri'ni tamamladık. Bu kamp tesisini yaparak en az yılda 15 milyon TL tasarruf yaptık. Turizm acentelerini ortadan kaldırdık. Oradan da 10 milyon TL tasarruf yapıldı.
*TFF 1. Lig kulüplerine 6 hafta boyunca maçları yayınlanmamasına rağmen biz maçlar yayınlanıyormuş gibi paralarını ödedik.
*Dıgıturk'ün sıkıntılı bir süreci vardı. 3-4 ay geriden geliyordu ama biz kulüplere aksatmadan ödemeleri yaptık.
*Bugün kasamızda 100 milyon dolar nakit para döner hale geldi.
BİZİ GÖNDERİYORLARDI
"Avrupa Şampiyonası öncesi prim sistemi şöyleydi. Gelen paranın yüzde 70'i havuza, yüzde 30'u prim olarak dağıtıldı. Elemelerde böyle yaptık. Yüzde 30'unu prim olarak dağıttık. Ekim ayından önce tüm kamuoyu, Türkiye'den bir şey beklemiyordu. Hatta TFF yönetimini, hocayı göndermeyi planlıyordu herkes. O günkü durum buydu. Bir başarı elde edildi. Ekim ayında kime ne kadar para verildiği belliydi."
BU ALGI OPERASYONU
"A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılacağı netleştiği anda kim ne kadar prim aldığını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Kim hangi maçta oynadı, hani maçta oynamadı. Primler buna göre verildi. Burada tehlikeli oyunlar var. Algı operasyonu var. Biz 15 Temmuz'da da bu olayları çok iyi gördük. Bu oyunları yapanları çok iyi biliyoruz. Fatih Terim hocamız da, yönetim de biliyor. Bu bir algı operasyonudur. Herkes haddini bilsin, ona göre hareket etsin."
PRİM KAVGASI OLMADI
"Milli Takım kaptanımız teknik direktörle prim kavgasını konuşabilir. Ama kesinlikle bir prim kavgası olmadı. Herkes primlerini aldı zaten. Arda prim konusunu yanlış yerde söyledi. Arda prim konusunu seyircinin yanında, antrenman sahasında konuştu. Yanlış olan buydu. Tabi ki hocayla gidip primi konuşabilir. Ama bunu daha doğru bir yerde yapmalıydı. Bu konu daha farklı yerde konuşulur ve ortada bir sorun varsa bu düzeltilir ve çözülürdü. Yanlış yerde yanlış işler yapıldı."
BURAK'A PRİM VERDİK
"Burak Yılmaz, '1 lira bile prim almadım' diye açıklama yaptı. Başkan olarak, bir futbolcu kardeşim olarak ona şunu söylüyorum. Burak tam 467 bin TL prim almıştır. Ama oynadığı maçlar karşılığında. Son iki maçın primini almadı. Çünkü o maçlarda oynamadı. Olay bu kadar basit. Dekontları da bende imzalı. Ben aslında çıkıp bunları konuşmak istemiyorum. Biz çok şey biliriz ama kendi içimizden söyleriz. Ortada bir oyun var. Sevgili kardeşlerim sakın bu oyunlara gelmesinler."
FATİH HOCA İLE DEVAM
"Avrupa Şampiyonası sonrasında Fatih Terim ile konuştuk. Hoca 'Devam edelim mi, etmeyelim mi' diye sordu. Biz kendisiyle sonuna kadar devam edeceğimizi söyledik. Biz Fatih Terim'i 3 kez gönderdik, 4 kere geri getirdik. Kariyeri de belli, başarıları da belli bir hocamız var. Hocamıza milli takımlar koordinatörlüğünü verdik. Bütün futbolu ona emanet ettik. Buna da aynen devam ediyoruz. Değişen hiçbir şey yok."
5 DAKİKA ÖNCE GELDİ...
"Arda Turan'ın milli takıma alınmamasına gelecek olursak... Bir kere olayları teknik ve idari olarak ayırmamız lazım. Biz hocayla teknik olaylarla ilgili konuşmayız. Bir futbolcunun oynayıp oynamaması başkanın işi değildir. Buna hocamız karar verir. Arda, 6 ay Barcelona'da oynamadığı zaman milli takıma alındı. O zaman kimse 'Niye alındı?' demedi. Arda'nın çağırılmadığını ne zaman öğrendim? Hocamız basına açıklamadan 5 dakika evvel nezaketen bana listeyi gönderdi. Bunda da öyle öğrendim.
DÜNYADA BENZERİ YOK
"Arda'nın olmadığı liste bana geldiğinde 'Hayırlı olsun' dedim. Arda'yı soruyorsunuz ama Arda ile beraber Selçuk da Burak da Hakan Balta da alınmadı. Teknik olarak hocamız almak istemedi. Saygımız var. Biz idari olarak bakarız. İdari bir şey olsa hoca bunu paylaşırdı."
ÖZÜR MÜ DİLEYECEĞİZ?
"Basında yazılanlar gerçekler değil. Bizim işimiz hocaya şu kadroyu yap demek değil. Hocamız bu kararı vermiş, doğru yapmış. Bize düşen saygı göstermek. Arda 'Beni TFF'den kimse aramadı' demiş. Hocanın kadroya almadığı bir futbolcuyu biz arayıp 'Kusura bakma" mı diyeceğiz? Böyle şey olur mu. O zaman kadroya alınmayan herkesi aramamız mı gerek. Bir futbolcuyu ben ve yöneticilerimin araması arkadan iş çevirmek olur. Ben ve arkadaşlarım nasıl bedel ödüyorsa herkes de bedel öder." Arda Turan ile ilgili programın son bölümünde sorulan soruya, soruyla karşılık veren Yıldırım Demirören, "Arda Turan, Eur o 2016'da başarılı mıydı?" yorumunu yaptı ve "O turnuvada tüm takım halinde başarısız olduk. Takım halinde kötüydük" dedi. Demirören, Serkan Korkmaz'ın, "Arda'nın Kosova maçı kadrosuna çağırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Kararı hocamız verecek. Ama inşallah hoca Arda'yı yeniden milli takım kadrosuna çağırır" diye yanıt verdi.
BURASI MİLLİ TAKIM!
"Fatih Terim gibi bir marka 'Kızdım' diye bir oyuncuyu kadroya almamazlık yapmaz. Burası milli takım! Milli Takım'ın kapısı kimseye kapalı değil. Oyuncular çağrılabilir. Hocamız hiçbir zaman, "Arda'ya kapımız kapanmıştır" demedi. Arda Turan, Fatih hocamız tarafından uygun görüldüğünde çağrılacaktır. Arabulucu olarak araya girmeye çalışanlar yanlış yapıyorlar! Bu oyunun farkındayız!
HEDEFTE TERİM VAR
"Terim'in sözleşmesi 2013 senesinde ortaya çıkmıştı. O zamandan sonra 50'ye yakın kişiyi işten çıkardık. 2013'te bu mukavele defalarca gazetelerde basıldı. Bunun bu zamanda yayınlanması çok manidar. Bugün ilk kez görmüş gibi yorum yapıyorlar! Oyun oynanıyor. Hocamız Fatih Terim'i hedef alıyorlar.
?HİDDİNK'E 15 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI
Demirören, prim tartışmalarıyla ilgili ilginç ifadeler de kullandı. Demirören, "Şunu da belirtmeliyim. Biz gelen paranın belli kısmını dağıtıyorduk. 2008'de federasyon bütçesinin yüzde 6-7'si prim olarak dağıtıldı. Bu ülkede Hiddink'e ve ekibine 15 milyon euro'ya yakın paralar verildi. Tabi o zamanki federasyonu takdiri. Ekim ayında biz belirlediğimiz primi verdik hakedenlere. Bu paralar geçmişte misli misli verildi. Yanlıştan yanlış çıkarmamak gerek. Ama hocası, futbolcusu, malzemecisi dahil herkes primini aldı."
İHALEDEN BEKLENTİ 600 MİLYON DOLAR
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu sene yenilenmesi gereken yayın ihalesiyle ilgili de konuştu. Demirören, soru üzerine "İhale kanunen 20 Kasım'da başlamış olması gerekiyor. Çok önemli 6 aktör ihale için çalışmalar yapıyor. Yarın (bugün) saat 16.00'da Süper Lig'deki 18 kulübe neler yaptığımızı anlatacağız. Önümüzdeki hafta şartnameyi çıkarmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Yayın ihalesinden 600 milyon dolar beklediğini belirten Demirören, "Yani yüzde 50 bir artış bekliyoruz. Futbolumuzun şu anki değeri arttı. Kulüplerimizin Avrupa'ya gidişleri, futbolda gerçekleşen transferler, birlik ve beraberlik futbolumuzun marka değerine değer kattı" diye konuştu.
FATİH TERİM HAFTAYA KONUŞACAK
Hocamız Fatih Terim'i hedef alıyorlar! Bazı kişilerin yönlendirmesiyle bazı algılar yapılıyor. Bunlar bedelini ödeyecekler. Yapılan oyunun farkındayız! Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak. Ayrıca aldığı para konuşuluyor. Ben Terim'i G.Saray'dan getirdim. Tabi ki Galatasaray'dan daha yüksek ücret vereceğim."
YENİKAPI RUHUNU YAŞATMALIYIZ
"Türkiye 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı ruhunda birleşti. Şimdi algı operasyonu futbol üzerinden yapılıyor. Kimin yaptığı da belli! Futbolda Yenikapı ruhunu yaşatmalıyız"
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'de kitleleri harekete geçirebilecek iki unsur bulunduğunu belirterek, "Bunların biri siyaset, biri futbol" dedi. Demirören şöyle devam etti: "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında Türkiye, Yenikapı ruhuyla birleşti. Şimdi nereden vuracaklar? Futbolla! Bunlar tehlikeli oyunlar, biz bu oyunları yapanları biliyoruz. Ben, hocam ve yönetim bunu biliyoruz. Herkes haddini bilecek. Şimdi algı operasyonu yapılıyor."
FETÖ'YÜ İŞARET ETTİ
"Bu operasyonun son üç yıldır kimin tarafından yapıldığını da Türkiye çok iyi biliyor" diyerek FETÖ'yü işaret eden Demirören, "Algı operasyonuyla, belli bir oyunun içine girdiğin zaman karşında beni bulursun. Futbolcular bu operasyona bilmeden dahil oldu. Geçen sene ekim ayında kime ne kadar prim verildiği belliyken, neden şimdi tartışılıyor? Tekrar ediyorum, bunlar tehlikeli oyunlar. Futbolda da Yenikapı ruhunu yaşatmalıyız."
SAYENİZDE TÜRKİYE'YE YAYILDIK
Ziraat Türkiye Kupası'nı çok iyi bir noktaya taşıdık. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz."
Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'ye yayılmasında Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük emeği olduğunu belirten Demirören, "Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınını çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Ne yaptık? Amatör takımları da kattık. Şimdi amatör takımlar da yer alıyor" ifadesini kullandı.
FİNAL MAÇI AVRUPA'DA
Demirören, şöyle devam etti: "Sizlerle beraber galibiyet primleri de o kulüpler için büyük rakamlar. Ayrıca biz ne yaptık. 5 milyon TL şampiyon olan takıma vereceğiz. Ziraat Türkiye Kupası bütün Türkiye'ye yayıldı. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Çok iyi bir değer bizim için. Seneye belki finali Avrupa'da oynatacağız."
'NELER YAPTIK?'
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği günden bugüne yaptıkları icraatları anlattı:
*Biz geldiğimizde 240 milyon TL bütçe vardı. Bugün 602 milyon TL'ye çıktık.
*Milli takım FIFA sıralamasında 50'lerdeydi, şimdi 18-20. sıralara çıktık.
*Kimsenin cesaret edemediği bir iş yaptık ve hakemliği profesyonel hale getirdik.
*Riva Tesisleri'ni tamamladık. Bu kamp tesisini yaparak en az yılda 15 milyon TL tasarruf yaptık. Turizm acentelerini ortadan kaldırdık. Oradan da 10 milyon TL tasarruf yapıldı.
*TFF 1. Lig kulüplerine 6 hafta boyunca maçları yayınlanmamasına rağmen biz maçlar yayınlanıyormuş gibi paralarını ödedik.
*Dıgıturk'ün sıkıntılı bir süreci vardı. 3-4 ay geriden geliyordu ama biz kulüplere aksatmadan ödemeleri yaptık.
*Bugün kasamızda 100 milyon dolar nakit para döner hale geldi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
İnşallah Arda'yı çağırır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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