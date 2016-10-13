UEFA'dan açıklama geldi!

UEFA'nın aldığı karara göre; A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



A Milli Takım'ın 24 Mart 2016 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.