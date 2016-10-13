UEFA'dan açıklama geldi!
Türkiye'nin kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, UEFA tarafından A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ve Finlandiya ile oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi.
UEFA'nın aldığı karara göre; A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
A Milli Takım'ın 24 Mart 2016 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:30
- Tartışmasız en iyisi
Toplam 2
Yorum
Hakan Yaşı 33 gibi durmuyor kesin nüfusa büyük yazmışlar emenike ve aboubakar dan daha genç duruyor :))3 sene daha oynar atiba helal olsun
- Biz hazırız Trabzon
Toplam 5
Yorum
tokatlı düzceden tam destek hep destek
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 6
Yorum
Fikrett Gençleri kazanmak icin şans vermek lazım
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