 UEFA'dan açıklama geldi! – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'dan açıklama geldi!

    UEFA'dan açıklama geldi!

    'nin kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, tarafından A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ve Finlandiya ile oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi.

    'nın aldığı karara göre; A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

    A Milli Takım'ın 24 Mart 2016 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:30
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