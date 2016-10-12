'Sonucuna katlanır'
Servet Yardımcı, “Yanlış kadro çıkarmış olabilir ama Fatih hoca ve ekibinin arkasındayız” dedi. Ali Dürüst ise, “Kadro konusu çok uzadı. Teknik direktörün işine karışılmaz” sözlerini sarfetti.
İzlanda yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Fatih Terim için Futbol Federasyonu'nun (TFF) iki yöneticisi önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada net konuştu: "Fatih hoca ve ekibi önündeki maçlara odaklanmış durumda. Terim'in istifası gündemde değil. Federasyon olarak Terim'in arkasındayız.
BAŞARISIZLIK YOK
Fatih Terim'in çok üstüne gelindi. Yanlış kadro çıkarmış olabilir ama bu kadar üzerine gelinmesine gerek yoktu. Arda konusunda konuşup, yanlış anlaşılmak istemem. Hocanın sözleşmesini kimin sızdırdığını araştırıyoruz. Sanırım 2-3 sene önce sızdırılmış. Grupta tabii ki şansımız devam ediyor. İzlanda maçı kötü oldu evet ama bunu düzeltebiliriz."
Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst ise 360 TV'ye yaptığı açıklamada başarısızlık olmadığını belirterek, "Her 3 maçtan sonra başarı kriteri getirmeye kalkarsak, milli takımda ve liglerde çalışacak hoca bulamayız. Takıma giremeyen oyuncunun serzenişi olur ve bu doğal. Bunu çözmek hocanın işidir. Kadroyu hoca seçer. Tercihleri yanlış da olabilir ve bunun kararını alan kişi olarak sonucuna katlanır . Teknik direktörün kararına da karışılmaz" diye konuştu.
BAŞARISIZLIK YOK
Fatih Terim'in çok üstüne gelindi. Yanlış kadro çıkarmış olabilir ama bu kadar üzerine gelinmesine gerek yoktu. Arda konusunda konuşup, yanlış anlaşılmak istemem. Hocanın sözleşmesini kimin sızdırdığını araştırıyoruz. Sanırım 2-3 sene önce sızdırılmış. Grupta tabii ki şansımız devam ediyor. İzlanda maçı kötü oldu evet ama bunu düzeltebiliriz."
Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst ise 360 TV'ye yaptığı açıklamada başarısızlık olmadığını belirterek, "Her 3 maçtan sonra başarı kriteri getirmeye kalkarsak, milli takımda ve liglerde çalışacak hoca bulamayız. Takıma giremeyen oyuncunun serzenişi olur ve bu doğal. Bunu çözmek hocanın işidir. Kadroyu hoca seçer. Tercihleri yanlış da olabilir ve bunun kararını alan kişi olarak sonucuna katlanır . Teknik direktörün kararına da karışılmaz" diye konuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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