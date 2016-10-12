İzlanda halkının kalbini ısıttınız
A Milli Takım oyuncularının İzlanda karşılaşması öncesi yaptıkları dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Ay-yıldızlı futbolcularımız seremoni sırasında üşüyen İzlandalı çocuklara eşofmanlarını vermişti. Bu davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, TFF'ye teşekkür mesajı geçti ve şu sözlere yer verdi: "Reykjavik Ulusal Stadımız'daki dostça yakınlığınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm. İyi bir maç izledik, iyi bir ruhla oynandı. Maç öncesi sahada soğuk bir hava vardı. Oyuncularınız mantolarını vererek kendileriyle birlikte sahada olan çocukları ısıttılar. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar. Zaten sahadaki o pozitif görüntü de her şeyi anlatmaya yetiyordu"
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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