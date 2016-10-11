 Milliler 1 saat rötarlı döndü – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Milliler 1 saat rötarlı döndü

    Milliler 1 saat rötarlı döndü
    Ay-Yıldızlı takımımız THY'den kiralanan özel uçakla saat 08.30 sıralarında, 1 saat 15 dakika rötarlı olarak yurda döndü. Milli takım futbolcuları özel araçlarıyla alandan ayrılırken, morallerinin son derece bozuk olduğu gözlendi. Yurt dışında forma giyen Mevlüt Erdinç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü ve Emre Mor ise İzlanda'dan oynadıkları takımlarına geri döndüler.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milliler 1 saat rötarlı döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.