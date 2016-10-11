Milliler 1 saat rötarlı döndü

Ay-Yıldızlı takımımız THY'den kiralanan özel uçakla saat 08.30 sıralarında, 1 saat 15 dakika rötarlı olarak yurda döndü. Milli takım futbolcuları özel araçlarıyla alandan ayrılırken, morallerinin son derece bozuk olduğu gözlendi. Yurt dışında forma giyen Mevlüt Erdinç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü ve Emre Mor ise İzlanda'dan oynadıkları takımlarına geri döndüler.