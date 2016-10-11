Milliler 1 saat rötarlı döndü
Ay-Yıldızlı takımımız THY'den kiralanan özel uçakla saat 08.30 sıralarında, 1 saat 15 dakika rötarlı olarak yurda döndü. Milli takım futbolcuları özel araçlarıyla alandan ayrılırken, morallerinin son derece bozuk olduğu gözlendi. Yurt dışında forma giyen Mevlüt Erdinç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü ve Emre Mor ise İzlanda'dan oynadıkları takımlarına geri döndüler.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Milliler 1 saat rötarlı döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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