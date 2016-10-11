 Koca kalpliler – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Koca kalpliler

    Koca kalpliler

    İzlanda basını, seremonide soğuktan üşüyen miniklere eşofman üstünü veren milliler için “Türk futbolcuların koca birer kalbi var” ifadesini kullandı

    Milli Takımımız İzlanda'ya yenilse de rakip taraftarların büyük sempatisini kazandı. Seremonide milliler kendileriyle sahaya çıkan miniklerin soğuktan üşüdüğünü görünce, eşofman üstünü çıkararak çocuklara vermişti. İzlanda basınının önde gelen gazetelerinden Morgunbladid ve Visir bu konuya geniş yer ayırdı. Morgunbladid, "Türk futbolcuların koca birer kalbi var" ifadesiyle, "Düşünceli Türk futbolcular" başlığını attı. Visir ise, "Türk futbolcular İzlandalı çocukların ısınmaları için kendilerine eşofman üstlerini verdi. İyi bir hareket" diye haberi sayfalarına taşıdı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:32
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