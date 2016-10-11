Koca kalpliler
İzlanda basını, seremonide soğuktan üşüyen miniklere eşofman üstünü veren milliler için “Türk futbolcuların koca birer kalbi var” ifadesini kullandı
Milli Takımımız İzlanda'ya yenilse de rakip taraftarların büyük sempatisini kazandı. Seremonide milliler kendileriyle sahaya çıkan miniklerin soğuktan üşüdüğünü görünce, eşofman üstünü çıkararak çocuklara vermişti. İzlanda basınının önde gelen gazetelerinden Morgunbladid ve Visir bu konuya geniş yer ayırdı. Morgunbladid, "Türk futbolcuların koca birer kalbi var" ifadesiyle, "Düşünceli Türk futbolcular" başlığını attı. Visir ise, "Türk futbolcular İzlandalı çocukların ısınmaları için kendilerine eşofman üstlerini verdi. İyi bir hareket" diye haberi sayfalarına taşıdı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Koca kalpliler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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