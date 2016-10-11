"Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, A Milli Takım'da yaşanan kadro tartışmalarına ilişkin, "Kadroyu hoca seçer. Tercihleri yanlış da olabilir, bunun kararını alan insan sonucuna katlanır" dedi.

Ali Dürüst, katıldığı bir televizyon programında A Milli Takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Takıma giremeyen oyuncuların serzenişte bulunmasının normal olduğunu söyleyen Dürüst, "Bunu çözmek için de hocanın işidir. Hepimizin farklı kadro tercihleri vardır. Fakat kadroyu hoca seçer. Tercihleri yanlış da olabilir, bunun kararını alan insan sonucuna katlanır. Tenkite de açık olur, kişisel hakarete varmamak kaydıyla" diye konuştu.



"Kadro tartışmaları çok uzadı"

Kadro tartışmalarının çok uzadığını ifade eden Ali Dürüst, "Milli Takım da hoca da oyuncu da hak etmiyor. Fizik olarak hazır olmadığı vakit takımda yer bulan bir oyuncu Arda. Oyuncuların sadece fizik durumu değil, ruhunun da takıma katkısı vardır. Arda, sahiden ruhunu yansıtıp takımla beraber Avrupa'ya gitti. Genç oyuncuların, o günkü baskılardan bunalıp sonuca yansıtmalarını da hoca tercihe yansıtmış olabilir. Tercihin doğru ya da yanlış değil, hocanın olduğunu söylüyorum" açıklamasını yaptı.



"Arda forma giyecek, giymeyecek demek yanlış olur"

Dürüst, Barcelonalı yıldız Arda Turan'ın Terim görevdeyken Milli Takım'a dönüp dönmeyeceğine ilişkin ise, "Hocanın tercihlerinin yorumunu yapmıyorum. İlk seçimde Hakan Balta ve Caner yoktu. İhtiyaç duyulduğu anda hoca takdir edip formayı veriyor, yetki onda. Spekülasyon yapmak çok yanlış. Orada 22 tane oyuncu var. Fatih Terim varken Arda Turan formayı giyecek, giyemeyecek demek yanlış olur. Fatih Hoca, kendi kişisel görüşüne göre takımı kurmaz. Hepimiz futbolun içindeyiz. Beraber uzun kamp dönemi geçirdik. Kişisel bir şey olsa kamp döneminde görürdük. Ben görmedim" ifadelerini kullandı.