"İzlanda halkının kalbini ısıttınız"
İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, İzlanda-Türkiye maçı öncesindeki seremonide A Milli Takım futbolcularının, eşofman üstlerini birlikte sahaya çıktıkları çocuklara vermesinden dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı gönderdi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gudni Johannesson'un mesajında, "Reykjavik Ulusal Stadımızdaki dostça yakınlığınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm. İyi bir ruhla oynanan, iyi bir maç izledik. Maç öncesi sahada soğuk bir hava vardı. Oyuncularınız montlarını vererek kendileriyle sahada olan çocukları ısıttı. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar. Bu görüntü de her şeyi anlatmaya yetiyordu." ifadelerine yer verdiği belirtildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 1
Yorum
eminiz altyapıdan birisine şans verdi diye tüm dünyanın ilgisi galatasarayın üzerinde öyle mi..? hmm.........
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 2
Yorum
anlam veremiyorum yahu bunlar nasıl şirket sahipleri az zarar yaptık diye seviniyorlar her sezonu zararla kapatmak zorunda mısınız?
- FORMAMI ÖZLEDİM
Toplam 1
Yorum
bekir sıtkı GEÇMİŞ OLSUN DİYORUN.. TÜM Y. MALATYASPOR LULARA SEVGİLER
"İzlanda halkının kalbini ısıttınız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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