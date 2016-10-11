 "İzlanda halkının kalbini ısıttınız" – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    "İzlanda halkının kalbini ısıttınız"

    "İzlanda halkının kalbini ısıttınız"

    İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, İzlanda- maçı öncesindeki seremonide A Milli Takım futbolcularının, eşofman üstlerini birlikte sahaya çıktıkları çocuklara vermesinden dolayı, Türkiye Federasyonu () Başkanı 'e teşekkür mesajı gönderdi.

    'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gudni Johannesson'un mesajında, "Reykjavik Ulusal Stadımızdaki dostça yakınlığınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm. İyi bir ruhla oynanan, iyi bir maç izledik. Maç öncesi sahada soğuk bir hava vardı. Oyuncularınız montlarını vererek kendileriyle sahada olan çocukları ısıttı. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar. Bu görüntü de her şeyi anlatmaya yetiyordu." ifadelerine yer verdiği belirtildi.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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