 Hakemlerimize görev – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hakemlerimize görev

    Hakemlerimize görev
    21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak iki maçta hakemlerimizden Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy'u görevlendirdi. Kalkavan, bugün 18.00'deki Sırbistan-Slovenya maçında düdük çalacak. Ulusoy ise yine aynı saatteki Bulgaristan-Romanya karşılaşmasını yönetecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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