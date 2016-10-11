Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
İzlanda kalecisi Halldorsson, 2-0 kaybettiğimiz maçtan sonra alaycı ifadeler kullandı. Halldorsson, "Kariyerimin en kolay maçlarından birisi oldu. 90 dakika boyunca kalemde tek bir pozisyon bile görmedim. Bu havaya, iklime alışık olmasam hareketsizlikten donar kalırdım" diye konuştu. Gudmundsson ise Fatih Terim'in yenilgiyi hava şartlarına bağlamasına "Böyle bahanelerin arkasına saklanması komik. Yenilgilerine kılıf aramasın. Bizim iyi olduğumuzu kabul etsinler" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Hadsiz İzlandalı Halldorsson! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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