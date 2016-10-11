Hadsiz İzlandalı Halldorsson!

İzlanda kalecisi Halldorsson, 2-0 kaybettiğimiz maçtan sonra alaycı ifadeler kullandı. Halldorsson, "Kariyerimin en kolay maçlarından birisi oldu. 90 dakika boyunca kalemde tek bir pozisyon bile görmedim. Bu havaya, iklime alışık olmasam hareketsizlikten donar kalırdım" diye konuştu. Gudmundsson ise Fatih Terim'in yenilgiyi hava şartlarına bağlamasına "Böyle bahanelerin arkasına saklanması komik. Yenilgilerine kılıf aramasın. Bizim iyi olduğumuzu kabul etsinler" dedi.