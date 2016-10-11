 30 yıl sonra ilk kez – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    30 yıl sonra ilk kez

    30 yıl sonra ilk kez
    Elemelerde ilk 3 maçta 2 puan çıkarabilen , Dünya Kupası elemelerinde 1986'dan beri ilk kez ilk 3 karşılaşmayı galibiyetsiz kapattı. Ay-Yıldızlılar 1986'da Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya, İngiltere ve Romanya ile yaptığı karşılaşmalardan mağlup ayrılarak grubunda sıfır puanda kalmıştı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    30 yıl sonra ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.