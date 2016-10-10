Yine çabuk dağıldık

Arka arkaya 2 gol yeme hastalığımız sürüyor... Ukrayna’ya karşı 180 saniyeydi dün 128’e düştü.

Milliler ilk golü yedikten sonra ciddi biçimde konsantrasyon kaybı yaşıyor. Konya'da Ukrayna ile oynadığımız karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterirken Yarmalenko'nun penaltısıyla 1-0 yenik duruma düşmüştü. Bu golden sadece 180 saniye sonra Kravets'le skor 2-0'a gelmişti. Evimizdeki mücadelede bu skorun altından kalkıp 2-2'lik sonuçla 1 puanı kurtarmayı bilmiştik. Ancak art arda gol yeme problemimiz İzlanda karşısında da sürdü. 42. dakikada Bjarnason vuruşunda Ömer Toprak'a çarpan top ağlarımızla buluştu. Toparlanmasını beklediğimiz Milliler tam tersine yine 2. golü kalesinde gördü. İzlanda, ilk golden sadece 128 saniye sonra Finnbogason'la farkı 2'ye çıkardı. Arka arkaya gol yeme sıkıntımız yüzünden kritik puanlardan olduk.