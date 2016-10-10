UEFA’dan İzlandalı taraftarlara ödül
Avrupa Şampiyonası'nda "HUH" sesi çıkararak balinaları taklit eden ve "İzlanda alkışı" olarak tarihe geçen Kuzeyli taraftarların şovu ödüllendirildi. UEFA, İzlandalı taraftarlara, Avrupa Şampiyonası'nda takımlarını coşkulu ve centilmence destekledikleri için ödüle layık gördü. Ödülleri İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ile kaptan Aron Gunnarson taraftara verdi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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