 UEFA’dan İzlandalı taraftarlara ödül – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’dan İzlandalı taraftarlara ödül

    UEFA’dan İzlandalı taraftarlara ödül
    Avrupa Şampiyonası'nda "HUH" sesi çıkararak balinaları taklit eden ve "İzlanda alkışı" olarak tarihe geçen Kuzeyli taraftarların şovu ödüllendirildi. , İzlandalı taraftarlara, Avrupa Şampiyonası'nda takımlarını coşkulu ve centilmence destekledikleri için ödüle layık gördü. Ödülleri İzlanda Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ile kaptan Aron Gunnarson taraftara verdi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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