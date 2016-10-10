‘Seni düğünümde oynatmam Ömer’
Milli formayla bir hatalı maç daha oynayan Ömer Toprak'a tepki var. Ukrayna maçında penaltı yaptıran deneyimli futbolcu dün de Bjarnason'un attığı golde topun önünden kaçamadı ve takımı yakmaya devam etti. Twitter'dan "Bu Ömer'i düğünümde bile oynatmam", "Ömer intikam almak için mi Milli Takıma döndü", "Biz bu adam için mi aylarca tartışma yaşadık" tepkileri çığ olup yağdı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
‘Seni düğünümde oynatmam Ömer’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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