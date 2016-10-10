‘Seni düğünümde oynatmam Ömer’

Milli formayla bir hatalı maç daha oynayan Ömer Toprak'a tepki var. Ukrayna maçında penaltı yaptıran deneyimli futbolcu dün de Bjarnason'un attığı golde topun önünden kaçamadı ve takımı yakmaya devam etti. Twitter'dan "Bu Ömer'i düğünümde bile oynatmam", "Ömer intikam almak için mi Milli Takıma döndü", "Biz bu adam için mi aylarca tartışma yaşadık" tepkileri çığ olup yağdı.