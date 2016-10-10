 Şehitlerimiz için siyah bantla çıktık – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Şehitlerimiz için siyah bantla çıktık

    Şehitlerimiz için siyah bantla çıktık
    Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hain terör saldırısında şehit düşen 10'u asker 18 kahramanımızın acısı tüm 'ye yüreklere ateş düşürdü. İzlanda'da kötü haberi alan A Milli Takım yetkilileri de karşılaşmaya siyah bantla çıkmak için 'ya başvurdu. FIFA'nın onay vermesiyle Ay-yıldızlılar kollarında siyah bantla sahada yer aldı. Teknik heyet ve futbolcularımız hain terörü lanetledi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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