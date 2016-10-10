Şehitlerimiz için siyah bantla çıktık
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hain terör saldırısında şehit düşen 10'u asker 18 kahramanımızın acısı tüm Türkiye'ye yüreklere ateş düşürdü. İzlanda'da kötü haberi alan A Milli Takım yetkilileri de karşılaşmaya siyah bantla çıkmak için FIFA'ya başvurdu. FIFA'nın onay vermesiyle Ay-yıldızlılar kollarında siyah bantla sahada yer aldı. Teknik heyet ve futbolcularımız hain terörü lanetledi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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