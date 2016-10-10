Savunmada sıkıntı sürüyor
Türkiye savunmada sıkıntı yaşamaya devam ediyor. İzlanda karşısında kaleyi Volkan'a emanet eden Terim, stoperde ise Ömer Toprak ve Topal'a görev verirken milliler kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Ev sahibi ilk yarının sonunda 2 gol birden bulurken Türkiye, son 29 maçının 19'unda kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda 29 gol yedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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