 Savunmada sıkıntı sürüyor – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Savunmada sıkıntı sürüyor

    Savunmada sıkıntı sürüyor
    savunmada sıkıntı yaşamaya devam ediyor. İzlanda karşısında kaleyi Volkan'a emanet eden Terim, stoperde ise Ömer Toprak ve Topal'a görev verirken milliler kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Ev sahibi ilk yarının sonunda 2 gol birden bulurken Türkiye, son 29 maçının 19'unda kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda 29 gol yedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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