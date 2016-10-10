Savunmada sıkıntı sürüyor

savunmada sıkıntı yaşamaya devam ediyor. İzlanda karşısında kaleyiemanet eden Terim, stoperde isevegörev verirken milliler kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Ev sahibi ilk yarının sonunda 2 gol birden bulurken Türkiye, son 29 maçının 19'unda kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda 29 gol yedi.