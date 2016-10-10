Fatih hoca, “Ümitsiz değiliz ama durum pek parlak da değil” dedi ve ekledi: “Savaşımız sürecek. Kredimiz azalıyor ancak zoru başarmaya çalışacağız''

Milli takımın hocası Fatih Terim, durumun iç açıcı olmadığını ancak savaşa devam edeceklerini söyledi. Rakibi tebrik ederek söze başlayan Terim, "Hava şartlarının etkisi olmuş olabilir. İzlanda ile havadan başa çıkmak zor. Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. Çok sıkıntılı goller yiyoruz" dedi. Milli takım konusundaki polemiklerin uzatıldığını kasteden hoca, "Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok. Milli Takım konusu tabii ki ülkeyi ilgilendirir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerine kimsenin hak elde etme iddia olmaz. Bu konular ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek. Bir de çocuklara mikrofon tutmak lazım" ifadelerini kullandı. "Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz bazen o savaşlar hep devam ediyor, edecek de" diyerek devam eden Terim şöyle konuştu: "Bizi teselli edecek ne var? Kredimiz azalıyor. Zoru başarmaya çalışacağız. Ümitsiz değiliz ama durum da pek parlak değil." Fatih hoca, terör saldırısına da değinerek "Bunları duyunca insan, biz nelerle uğraşıyoruz diyor bazen. Allah bir daha göstermesin" yorumunu yaptı.



KALAN MAÇLAR

12 Kasım Kosova

24 Mart Finlandiya

11 Haziran Kosova (D)

2 Eylül Ukrayna (D)

5 Eylül Hırvatistan

6 Ekim İzlanda

9 Ekim Finlandiya (D)