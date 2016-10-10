''Savaşımız bitmedi''
Fatih hoca, “Ümitsiz değiliz ama durum pek parlak da değil” dedi ve ekledi: “Savaşımız sürecek. Kredimiz azalıyor ancak zoru başarmaya çalışacağız''
Milli takımın hocası Fatih Terim, durumun iç açıcı olmadığını ancak savaşa devam edeceklerini söyledi. Rakibi tebrik ederek söze başlayan Terim, "Hava şartlarının etkisi olmuş olabilir. İzlanda ile havadan başa çıkmak zor. Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. Çok sıkıntılı goller yiyoruz" dedi. Milli takım konusundaki polemiklerin uzatıldığını kasteden hoca, "Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok. Milli Takım konusu tabii ki ülkeyi ilgilendirir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerine kimsenin hak elde etme iddia olmaz. Bu konular ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek. Bir de çocuklara mikrofon tutmak lazım" ifadelerini kullandı. "Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz bazen o savaşlar hep devam ediyor, edecek de" diyerek devam eden Terim şöyle konuştu: "Bizi teselli edecek ne var? Kredimiz azalıyor. Zoru başarmaya çalışacağız. Ümitsiz değiliz ama durum da pek parlak değil." Fatih hoca, terör saldırısına da değinerek "Bunları duyunca insan, biz nelerle uğraşıyoruz diyor bazen. Allah bir daha göstermesin" yorumunu yaptı.
KALAN MAÇLAR
12 Kasım Kosova
24 Mart Finlandiya
11 Haziran Kosova (D)
2 Eylül Ukrayna (D)
5 Eylül Hırvatistan
6 Ekim İzlanda
9 Ekim Finlandiya (D)
KALAN MAÇLAR
12 Kasım Kosova
24 Mart Finlandiya
11 Haziran Kosova (D)
2 Eylül Ukrayna (D)
5 Eylül Hırvatistan
6 Ekim İzlanda
9 Ekim Finlandiya (D)
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
''Savaşımız bitmedi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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