Ozan Tufan’da yırtık şüphesi
Milli Takım, İzlanda karşısında Ozan Tufan'ı da kaybetti. 43. dakikada Bjarnason'un müdahalesiyle yerde kalan Ozan devreyi tamamlayamadı. Sol arka adalesinde yırtık şüphesi olan ve diz bağlarında zorlanma meydana gelen Ozan'ın durumu bugün belli olacak ama Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giymesi zor görünüyor.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Ozan Tufan’da yırtık şüphesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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