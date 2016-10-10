 Ozan Tufan’da yırtık şüphesi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ozan Tufan’da yırtık şüphesi

    Ozan Tufan’da yırtık şüphesi
    Milli Takım, İzlanda karşısında Ozan Tufan'ı da kaybetti. 43. dakikada Bjarnason'un müdahalesiyle yerde kalan Ozan devreyi tamamlayamadı. Sol arka adalesinde yırtık şüphesi olan ve diz bağlarında zorlanma meydana gelen Ozan'ın durumu bugün belli olacak ama Fenerbahçe'nin ile oynayacağı maçta forma giymesi zor görünüyor.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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