Milliler Darda!
Arda’sız kadro tercihinde tartışmalara yol açan Fatih Terim’le Türkiye’nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Bu 7 karşılaşmada da Barcelonalı yıldızın olmaması ilginç bir tablo ortaya koydu.
Milli takımımız Arda Turan tartışmalarının yaşandığı ortamda Ukrayna'yla berabere kaldı, İzlanda'dan puansız ayrıldı. Her iki taraf da bu polemiklerin merkezinde yer almak istemese de bu durum olumsuz bir şekilde istatistiklere yansıdı. Ay-Yıldızlılar, bu yenilgiyle son 7 maçından da galibiyet çıkartamadı. 7 maçlık kazanamama serisinin merkezinde ise Arda Turan var. Fatih Terim'in kadro tercihi nedeniyle almadığını belirttiği Arda, bu kazanamama serisinde sahada değil dışarıda kaldı. Türkiye, Arda'nın oynamadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı, 4 beraberlik elde edebildi. Karşılıklı devam eden mesaj trafiğinde ise Barcelonalı yıldız buzları eritmek için önemli hamleler yaptı.
ARDA'DAN AÇIK KAPI
Bir televizyon kanalında spor programına katılan Arda Turan, kararlara saygı duyduğunu söyleyip, "Gel derlerse geliriz, git derlerse gideriz. Ben sorunları en az seviyeye indirip, çözülmesinden yanayım" sözleriyle topu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e atarak milli takıma dönüş yolunda açık kapı bıraktı.
'TERİM'İN DEDİĞİ ÖNEMLİ'
Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını da yapan Bursa teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arda konusunda otorite vurgusu yaptı. Hamzaoğlu, "Birisi futbolcu, birisi antrenör. Antrenörün dediği benim için önemlidir" diye konuştu.
TFF'YE YEMEK VERİLDİ
İzlanda karşılaşması öncesi resmi maç yemeği düzenlendi. Yemeğe TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, İzlanda Futbol Federasyonu'ndan da Başkan Geir Thorsteinsson ve yöneticiler katıldı. Yemek, hediye takdimi ile son buldu.
ARDA'DAN AÇIK KAPI
Bir televizyon kanalında spor programına katılan Arda Turan, kararlara saygı duyduğunu söyleyip, "Gel derlerse geliriz, git derlerse gideriz. Ben sorunları en az seviyeye indirip, çözülmesinden yanayım" sözleriyle topu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e atarak milli takıma dönüş yolunda açık kapı bıraktı.
'TERİM'İN DEDİĞİ ÖNEMLİ'
Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını da yapan Bursa teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arda konusunda otorite vurgusu yaptı. Hamzaoğlu, "Birisi futbolcu, birisi antrenör. Antrenörün dediği benim için önemlidir" diye konuştu.
TFF'YE YEMEK VERİLDİ
İzlanda karşılaşması öncesi resmi maç yemeği düzenlendi. Yemeğe TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, İzlanda Futbol Federasyonu'ndan da Başkan Geir Thorsteinsson ve yöneticiler katıldı. Yemek, hediye takdimi ile son buldu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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