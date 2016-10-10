Kaptan Topal stoper mevkiinde aksadı
Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in stoperde oynattığı Mehmet Topal vasatın altında kalmıştı. Deneyimli hoca, 'kaptanlık' pazubandını verdiği Topal'ı yine stoperde oynattı. Ancak tecrübeli futbolcu bu mevkii için ağır kaldığını bir kez daha gösterdi. Finnbogason'un golünde rakibiyle birlikte başladığı koşuda geri kalınca topu ağlarımızda gördük.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Kaptan Topal stoper mevkiinde aksadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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