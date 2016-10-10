 Kaptan Topal stoper mevkiinde aksadı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kaptan Topal stoper mevkiinde aksadı

    Kaptan Topal stoper mevkiinde aksadı
    Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda Direktörü Fatih Terim'in stoperde oynattığı Mehmet Topal vasatın altında kalmıştı. Deneyimli hoca, 'kaptanlık' pazubandını verdiği Topal'ı yine stoperde oynattı. Ancak tecrübeli futbolcu bu mevkii için ağır kaldığını bir kez daha gösterdi. Finnbogason'un golünde rakibiyle birlikte başladığı koşuda geri kalınca topu ağlarımızda gördük.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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