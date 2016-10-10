 İzlanda kadroda 3 oyuncu değiştirdi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    İzlanda kadroda 3 oyuncu değiştirdi

    İzlanda kadroda 3 oyuncu değiştirdi
    İzlanda'nın hocası Hallgrimsson, Finlandiya maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı geçen Halldorsson eldivenleri Kristinsson'ndan alırken, cezalı Gunnarsson ile yedeğe çekilen Sigurdarson'un yerine Bjarnason ve Bödvarsson, karşısında ilk 11'de forma giydi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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