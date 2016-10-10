İzlanda kadroda 3 oyuncu değiştirdi
İzlanda'nın hocası Hallgrimsson, Finlandiya maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı geçen Halldorsson eldivenleri Kristinsson'ndan alırken, cezalı Gunnarsson ile yedeğe çekilen Sigurdarson'un yerine Bjarnason ve Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
İzlanda kadroda 3 oyuncu değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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