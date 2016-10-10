İsmail Kartal: Milli Takım irdelenmeli
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli takımda bazı konuların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Gaziantespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2018 Dünya Kupası elemesi grup karşılaşmasında İzlanda karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tepki toplayan A Milli Takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH BU KRİZ KISA ZAMANDA ÇÖZÜLÜR"
Milli takımın içinde bulunduğu durumun tekrar gözden geçirilmesi ve bazı konuların yeniden irdelenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü sonuçta milli takımın başındaki insan da bizim meslektaşımız, arkadaşımız ve büyüğümüz şu anda işler iyi gitmiyor ama bazı şeylerin düzelmesi için de düzeltilmesi için de bu hepimizin milli takımı bazı şeyler tekrar gözden geçirilmeli veya daha iyi irdelenmeli gibi geliyor. Milli takıma başarılar diliyorum ve bu konuda çok fazla da yorum yapamıyorum ama hepimiz bu ülkenin insanlarıyız evlatlarıyız. Milli takımımızın ve kulüp takımlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ben de bir futbol adamı olarak milli takımın çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah başarılı olurlar bu krizi kısa zaman içerisinde önümüzdeki oynayacağımız maçlarla atlatabilirler" şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH BU KRİZ KISA ZAMANDA ÇÖZÜLÜR"
Milli takımın içinde bulunduğu durumun tekrar gözden geçirilmesi ve bazı konuların yeniden irdelenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü sonuçta milli takımın başındaki insan da bizim meslektaşımız, arkadaşımız ve büyüğümüz şu anda işler iyi gitmiyor ama bazı şeylerin düzelmesi için de düzeltilmesi için de bu hepimizin milli takımı bazı şeyler tekrar gözden geçirilmeli veya daha iyi irdelenmeli gibi geliyor. Milli takıma başarılar diliyorum ve bu konuda çok fazla da yorum yapamıyorum ama hepimiz bu ülkenin insanlarıyız evlatlarıyız. Milli takımımızın ve kulüp takımlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ben de bir futbol adamı olarak milli takımın çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah başarılı olurlar bu krizi kısa zaman içerisinde önümüzdeki oynayacağımız maçlarla atlatabilirler" şeklinde konuştu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 42
Yorum
sinan Basında adamla ilgili tek olumsuz haber yok. Kimse Emre Mor un forvette topal ın defansta yasin in milli takımda ne işi var bile diyemiyor
- Mario Gomez'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Cemil marıo du arsch. sen bjk yi çok ararsın!!!!!
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 8
Yorum
YUSUF HAKAN BALTA NEDEN KADRODAN ÇIKRAILDI ACABA Bİ KENDİNE SORSAN BİRDE BEŞİKTAŞTA OYNAYIPTA SAHADA KİMLER VARDI Bİ BAKSAN İYİ OLUR
İsmail Kartal: Milli Takım irdelenmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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