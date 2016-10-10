 İsmail Kartal: Milli Takım irdelenmeli – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    : Milli Takım irdelenmeli

    İsmail Kartal: Milli Takım irdelenmeli

    Teknik Direktörü , milli takımda bazı konuların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Gaziantespor'da Teknik Direktör antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2018 Dünya Kupası elemesi grup karşılaşmasında İzlanda karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tepki toplayan A Milli Takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "İNŞALLAH BU KRİZ KISA ZAMANDA ÇÖZÜLÜR"
    Milli takımın içinde bulunduğu durumun tekrar gözden geçirilmesi ve bazı konuların yeniden irdelenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü sonuçta milli takımın başındaki insan da bizim meslektaşımız, arkadaşımız ve büyüğümüz şu anda işler iyi gitmiyor ama bazı şeylerin düzelmesi için de düzeltilmesi için de bu hepimizin milli takımı bazı şeyler tekrar gözden geçirilmeli veya daha iyi irdelenmeli gibi geliyor. Milli takıma başarılar diliyorum ve bu konuda çok fazla da yorum yapamıyorum ama hepimiz bu ülkenin insanlarıyız evlatlarıyız. Milli takımımızın ve kulüp takımlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ben de bir adamı olarak milli takımın çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah başarılı olurlar bu krizi kısa zaman içerisinde önümüzdeki oynayacağımız maçlarla atlatabilirler" şeklinde konuştu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:59
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