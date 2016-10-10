Grupta iddiamız arttı

İzlanda'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, zorlu bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Karşılaşmayı kontrol eden tarafın kendileri olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu galibiyetle grupta daha iddialı bir duruma geldik. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. İyi mücadele ettik. bulduğumuz tüm şansları değerlendirsek daha farklı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.