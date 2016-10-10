Grupta iddiamız arttı
İzlanda'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, zorlu bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Karşılaşmayı kontrol eden tarafın kendileri olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu galibiyetle grupta daha iddialı bir duruma geldik. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. İyi mücadele ettik. bulduğumuz tüm şansları değerlendirsek daha farklı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Grupta iddiamız arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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