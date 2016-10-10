Forvet yok gol yok
İzlanda’yı Konya’da 1-0 yenip Avrupa Şampiyonası’na giderken kullandığımız taktik bu sefer başımızı yaktı. Tek forvet olarak oynayan 1.68’lik Emre Mor, 1.87’lik Sigurdsson ve 1.90’lık Arnason arasında ezildi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda deplasmanına farklı bir 11 ve dizilişle çıktı. Konya'daki Ukrayna karşılaşmasında çift forvet Cenk Tosun-Enes Ünal ikilisini oynatan deneyimli hoca bu kez golcüleri kesti. Kanatlarda Yasin Öztekin ve Volkan Şen'i kullanan Terim, tek forvet olarak da hız ve çalım yeteneğine güvendiği Emre Mor'u düşündü. Orta sahayı kalabalık tutarak rakibi durdurmayı hedefleyen çalıştırıcının taktiği işe yaramadı. Kaan Ayhan'ın tekniği pas alışverişi için yetersiz kalırken Ozan Tufan tek başına çabaladı durdu. Onu da İzlandalılar sakatlayınca maç boyunca hücumda etkisiz kaldık.
EMRE ÇARE OLAMADI
Fatih Terim'in rakip ceza alanını karıştırmasını istediği Emre Mor forvette hiç işe yaramadı. 1.68'lik genç futbolcu, 1.87 boyundaki Sigurdsson ile 1.90'lık partneri Arnason arasında adeta eriyip gitti. Sahada istediklerini yapamadıkça sinir katsayısı artan 19 yaşındaki futbolcu Ukrayna maçındaki gibi kendisinin neredeyse 2 katı olan İzlandalılar'ın üzerine yürüdü.
EMRE ÇARE OLAMADI
Fatih Terim'in rakip ceza alanını karıştırmasını istediği Emre Mor forvette hiç işe yaramadı. 1.68'lik genç futbolcu, 1.87 boyundaki Sigurdsson ile 1.90'lık partneri Arnason arasında adeta eriyip gitti. Sahada istediklerini yapamadıkça sinir katsayısı artan 19 yaşındaki futbolcu Ukrayna maçındaki gibi kendisinin neredeyse 2 katı olan İzlandalılar'ın üzerine yürüdü.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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