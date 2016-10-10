Emre Mor Kosova maçında yok
Fatih Terim, İzlanda karşısında forvet bölgesinde, hücuma dönük orta saha oyuncusu Emre Mor'u görevlendirdi. Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Ukrayna maçında forvette Cenk Tosun ve Enel Ünal ikilisiyle başlayan Terim, İzlanda karşılaşmasında ise orta sahayı kalabalık tutmayı tercih etti.
Milli takım, İzlanda karşısında genç futbolcu Emre Mor ile skor aradı.
EMRE MOR CEZALI
Öte yandan A Milli Takımda Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Türkiye'nin Kosova ile 12 Kasım'da yapacağı maçta forma giyemeyecek..
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Emre Mor Kosova maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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