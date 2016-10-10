 Dramatikson! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Dramatikson!

    Dramatikson!

    Sosyal medya, ‘Fatih Terimson’ hashtag’ı açtı ve yenilginin faturasını tecrübeli hocaya kesti.

    İzlanda deplasmanında alınan 2-0 yenilgi sonrasında Direktörü Fatih Terim eleştirilerin hedefinde yer aldı. İzlanda'daki futbolcuların isimlerinin sonundaki 'son' ekinden esinlenerek Twitter'da 'Fatih Terimson' hashtag'ı açan futbolseverler tecrübeli teknik adama kadro seçimleri nedeniyle tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları:

    İzlandalı oyuncuların isimleri gizli mesaj içeriyor. Fatih Terimson, egoson, imparatorson, bırakıyorson, yeterson, bittison.
    Fatih Terimson, İzlanda'ya çalışarak sonunu hazırlıyor.
    Fatih Terimson mu, Ardason mu derken, DRAMATİKSON!
    İzlanda'nın en iyi oyuncusu Terimson.
    Fatih Terimson oyuna forvet alırsa hatasını kabul etmiş olur. O yüzden 2-0, 3-0 fark etmez.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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