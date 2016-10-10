Dramatikson!
Sosyal medya, ‘Fatih Terimson’ hashtag’ı açtı ve yenilginin faturasını tecrübeli hocaya kesti.
İzlanda deplasmanında alınan 2-0 yenilgi sonrasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim eleştirilerin hedefinde yer aldı. İzlanda'daki futbolcuların isimlerinin sonundaki 'son' ekinden esinlenerek Twitter'da 'Fatih Terimson' hashtag'ı açan futbolseverler tecrübeli teknik adama kadro seçimleri nedeniyle tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları:
İzlandalı oyuncuların isimleri gizli mesaj içeriyor. Fatih Terimson, egoson, imparatorson, bırakıyorson, yeterson, bittison.
Fatih Terimson, İzlanda'ya çalışarak sonunu hazırlıyor.
Fatih Terimson mu, Ardason mu derken, DRAMATİKSON!
İzlanda'nın en iyi oyuncusu Terimson.
Fatih Terimson oyuna forvet alırsa hatasını kabul etmiş olur. O yüzden 2-0, 3-0 fark etmez.
İzlandalı oyuncuların isimleri gizli mesaj içeriyor. Fatih Terimson, egoson, imparatorson, bırakıyorson, yeterson, bittison.
Fatih Terimson, İzlanda'ya çalışarak sonunu hazırlıyor.
Fatih Terimson mu, Ardason mu derken, DRAMATİKSON!
İzlanda'nın en iyi oyuncusu Terimson.
Fatih Terimson oyuna forvet alırsa hatasını kabul etmiş olur. O yüzden 2-0, 3-0 fark etmez.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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