Donduk kaldık!
Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında beraberliği kurtaran Türkiye, bu kez rakibine karşılık veremedi ve elemelerdeki 3. maçında yenilgiyle tanıştı. İzlanda karşısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan ay-yıldızlı ekibimiz ilk yarının son 3 dakikasında 2 gol birden yiyerek zirveden biraz daha uzaklaştı.
Son haftalarda tartışmaların odağında yer alan A Milliler, İzlanda'ya yenilerek 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı: 2-0. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibimiz varlık gösteremezken gol arayan ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikalarında gole ulaştı. 42'de Bjarnason'un şutunda Ömer'in kafasına çarpan top ağlara giderken iki dakika sonra Finnbogason, Volkan Babacan'ı avladı. Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında geriye düşmesine karşın beraberliği kurtarmasını bilen milliler, aynı direnci sergileyemedi ve İzlanda'da oynadığı 6. maçta 5. mağlubiyetini aldı. Türkiye bu sonuç ile grubunda 3'üncü maçlar sonunda 2 puanla 4. sırada yer alırken, İzlanda puanını 7'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Türkiye, 12 Kasım'da Kosova'yı konuk edecek.
11 ŞUTTA 2 İSABET
İzlanda karşısında forvetsiz mücadele eden ve kaleye yaklaşmakta zorlanan Milliler, 90 dakika boyunca 11 şut çekerken 11 şutun 10'unu ceza sahası dışından vurdu. Ayrıca sadece Yasin ve Kaan ile 2 isabet sağlayabildi.
11 ŞUTTA 2 İSABET
İzlanda karşısında forvetsiz mücadele eden ve kaleye yaklaşmakta zorlanan Milliler, 90 dakika boyunca 11 şut çekerken 11 şutun 10'unu ceza sahası dışından vurdu. Ayrıca sadece Yasin ve Kaan ile 2 isabet sağlayabildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Donduk kaldık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.