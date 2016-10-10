 Donduk kaldık! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Donduk kaldık!

    Donduk kaldık!

    Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında beraberliği kurtaran , bu kez rakibine karşılık veremedi ve elemelerdeki 3. maçında yenilgiyle tanıştı. İzlanda karşısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan ay-yıldızlı ekibimiz ilk yarının son 3 dakikasında 2 gol birden yiyerek zirveden biraz daha uzaklaştı.

    Son haftalarda tartışmaların odağında yer alan A Milliler, İzlanda'ya yenilerek 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı: 2-0. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibimiz varlık gösteremezken gol arayan ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikalarında gole ulaştı. 42'de Bjarnason'un şutunda Ömer'in kafasına çarpan top ağlara giderken iki dakika sonra Finnbogason, Volkan Babacan'ı avladı. Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında geriye düşmesine karşın beraberliği kurtarmasını bilen milliler, aynı direnci sergileyemedi ve İzlanda'da oynadığı 6. maçta 5. mağlubiyetini aldı. bu sonuç ile grubunda 3'üncü maçlar sonunda 2 puanla 4. sırada yer alırken, İzlanda puanını 7'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Türkiye, 12 Kasım'da Kosova'yı konuk edecek.

    11 ŞUTTA 2 İSABET
    İzlanda karşısında forvetsiz mücadele eden ve kaleye yaklaşmakta zorlanan Milliler, 90 dakika boyunca 11 şut çekerken 11 şutun 10'unu ceza sahası dışından vurdu. Ayrıca sadece Yasin ve Kaan ile 2 isabet sağlayabildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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