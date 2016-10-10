 Cenk etkisizdi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Cenk etkisizdi

    Cenk etkisizdi
    Cenk Tosun bekleneni veremedi. 'ta attığı gollerle adından söz ettiren forvet, dün 59. dakikada maça dahil oldu. İstediği toplarla buluşma imkanı olmayan Cenk, fazla varlık da gösteremedi. Tecrübeli forvet, "Beklediğimiz sonuç bu değildi. Fakat daha hiçbir şey bitmedi" diye konuştu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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