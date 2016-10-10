Buz dağına çarptık!
İzlanda’ya 2 dakikada yediğimiz 2 golle mağlup olduk. Millilerimiz, çok kötü bir gününde yakalandı. 90 dakika tek pozisyona dahi giremedik. İlk golü Ömer Toprak’la kendi kalemize attık. Devre biterken Finnbogason’un ayağından yediğimiz ikinci golle iyice buz kestik. Üç maç sonunda 2 puanda kalıp, 4. sıraya geriledik.
Üç kanat oyuncusunu tercih edip, forvetsiz başladığımız mücadelenin ikinci yarısında çift santrfora döndük ama golü bulamadık. Reykjavik'teki mücadelede bırakın golü, pozisyon dahi üretemedik. İlk yarıda yediğimiz iki golle yenilip, buzlar ülkesinden elimiz boş döndük. Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda'dan aldığı bu mağlubiyetle 3 maç sonunda hiç galibiyet elde edemeden 2 puanda kalırken, grubunda 4. sıraya düştü.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 85
Yorum
müge Karanlıkta kupa almak zorunda kalmamız sizin ayıbınız, sizin rezilliğiniz. Maç sonu kazanana verilmek uzere Stada getirilmiş kupayı kazanan GS olunca, vermeyiz diye tutturan, ışıkları kapatıp, ortalığı savaş alanına çeviren sizdiniz. Karanlıkta kupa aldınız derken GS yi değil kendinizi aşağıladığınızın bile farkında değilsiniz. Yazık.
- Buz dağına çarptık!
Toplam 1
Yorum
Misafir Yazıklar olsun. Federasyon sanıyor ki, teknik direktörü ve futbolcuları paraya boğar, biz de bu yolla başarılı görülürüz! Heyhat, fakir halkın nafakasını ne kadar peşkeş çekersen çek, bu iş ağız göz eğerek yapılan jest ve mimiklerle kazanılmıyor. 4-5 milyon Euro vererek de olmuyor.
- Emre Mor Kosova maçında yok
Toplam 6
Yorum
Terim istifa Kıvrak ve teknik bir oyuncuya top verildiğinde eğer pozisyon ve rakip savunması müsaitse zorlayarak ceza sahasına girmeye çalışır, bunu dener. Arkadaş bu Emre Mora her verilen topta hurraa içeri girecem diye saçma sapan işler yapıyor. Topu onu verdinmi unutacaksın. Bir kerede senden daha müsait olan birine ver mübarek. Müsait yada değil , topu kaybedinceye kadar zorluyor, saçmasapan şutlar atıyor. Birinin buna dur demesi lazım. O birisi Arda değil elbet. Tabii ki Terim olmalıdır. Hala mı Arda suçlu?
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