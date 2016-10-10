 Buz dağına çarptık! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Buz dağına çarptık!

    Buz dağına çarptık!

    İzlanda’ya 2 dakikada yediğimiz 2 golle mağlup olduk. Millilerimiz, çok kötü bir gününde yakalandı. 90 dakika tek pozisyona dahi giremedik. İlk golü Ömer Toprak’la kendi kalemize attık. Devre biterken Finnbogason’un ayağından yediğimiz ikinci golle iyice buz kestik. Üç maç sonunda 2 puanda kalıp, 4. sıraya geriledik.

    A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası grup eleme üçüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenilip, gruptaki konumunu zora soktu. Golleri ilk devre sonunda 2 dakika arayla yedik. 42'de Elmar Bjarnason'un şutu Ömer Toprak'a çarparak ağlarla buluştu. Bu golün şokunu atlatamadan ikinciyi yedik. Defansın arkasına sarkan Finnbogason, karşı karşıya pozisyonda düzgün vurup, farkı 2'ye taşıdı.

    Üç kanat oyuncusunu tercih edip, forvetsiz başladığımız mücadelenin ikinci yarısında çift santrfora döndük ama golü bulamadık. Reykjavik'teki mücadelede bırakın golü, pozisyon dahi üretemedik. İlk yarıda yediğimiz iki golle yenilip, buzlar ülkesinden elimiz boş döndük. Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda'dan aldığı bu mağlubiyetle 3 maç sonunda hiç galibiyet elde edemeden 2 puanda kalırken, grubunda 4. sıraya düştü.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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