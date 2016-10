'Başımın üstünde yeri var'

A Milli Takım Teknik Direktörü'in kadroya almadığı Arda Turan'dan çarpıcı sözler... Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuk olan Barcelona 'da forma giyen yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri şunlar: "'da mütevazi bir ailenin çocuğuyduk. Hayal kurarak, çalışarak ve futbolu severek buralara geldik. Yurt dışına gittikten sonra psikolojim rahatladı. Gitmemiz lazımdı. Başarabileceğimizi göstermek için gerekirse uzaya gitmek gerekir.""Çin'den müthiş bir teklif gelmişti. Barcelona beni vermedi. Bana da inanılmaz bir para önerdiler. Ben uzun vadeli bir projeyim.futbolda her şeyden önce gelir. Neymar benim kardeşim gibi amaçok farklı.'da hakkımda bir kitap yazıldı. Paradan önce benim hayalim örnek olmaktı. Biz mecbur kaldığımız zaman konuşmak zorunda kaldık. Böyle bir dönemde polemik asla yapmayız.""Biz her zaman gel derler geliriz, git derler gideriz. Bir şey varsa hocamız açıklar, ben ne açıklayayım? İnsanlarda 1.5 maçlık hatırım yok muydu?maçları için söylüyorum. Hollanda'ya gol atıp asist yaptık. 10 yıldır milli takımda oynuyorum, kaptanlık yapmışım, iyi maçlar oynamışım. 1.5 maçlık kredim yok mu ya? 15 maç yenilmeyen takımın kaptanı bizdik..""Diyorlar ki Arda maçta trip atıyor. Hadi oradan ya. Bizim primle falan işimiz olmadı. Söylemek istemiyorum ama ben o kadar para kazanıyorum.Konu prim mirim değil. 3 ay insanlar bize' dediler. Sonra meselenin prim meselesi olmadığı ortaya çıktı. İnandığım doğrular üzerine yaşarım. Bu milli takıma ben yokken o kadar çok dua ediyorum ki...'na gitmemiz lazım. Ben sorunları az seviyeye indirip, çözülmesinden yanayım. Hocamız öyle uygun görmüştür, başımızın üzerinde de yeri vardır.'in üzerimde büyük emeği var. Önemli olan ortamın yumuşaması.isminin ülkeye zarar vermemesi lazım. ""Milli forma özlenmez mi! Ben akşam giderim milli formaya bakarım, 'Hey yavrum be' derim.başarısız algısını kabul etmiyorum. 'Trip attı' diyorlar. Trip atan insanın kariyeri böyle olur mu? Biri 'Primleri şehit ailelerine verin' dedi. Ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız. Federasyon 150-200 milyon TL gelir elde etti'ya gittiğimiz için. Biz bu paraları halkın vergilerinden almadık""Tekrar söylüyorum, hiçbir saygısızlık yapmadım. Beni tanıyanlar bilir. Hocamızın tercihi hakkında bir şey diyemeyiz. 'Ben neden çağrılmadım' diye bir cümle duydunuz mu benden. 40-50 erkek bir kamptasın. Tabii ki tartışma olacak. Türk medyasını suçlamıyorum. Olaylar varsa tabii ki konuşacaksınız ama bu olaylar medyaya yansımamalıydı""Belkimilli takımda huzuru bozuyoruzdur, hocamız böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyordur. Hiç öyle yumruk yumruğa olaylar olmadı.ben bir şeyler demişim. Basına laf söylemiyorum. Bunlar içeriden çıkan sözler! Yumruk yumruğa kavga olur mu" "Ben demiştim ya '' diye. Ben onu bana primci diyenlere demiştim, halka demedim. Yine diyorum... Ben bankada yeterli param yokken de paracı olmadım. Sorun gençlik dönemimdekibaşkanıma, yöneticilerime. Ben amigoları da tanırdım'da. Ben dünyanın neresine gidersem bana hepsoruluyor. Ben de onurlandırmak adına en güzel cevabı vermeye çalışıyorum.""Benim kardeşim, arkadaşlarım ne yazacağını bilir. Kardeşim "Abim milli takıma alınsın" demiyor. "" diyor. Futbolda favori. Geniş kadrosu var amada iyi gidiyor, şampiyon olabiliriz.maçı çok zor. İklim de çok etkiler. İçimden bir ses kazanacağız gibi geliyor. Kazanırsak muhteşem olur.""Ali Dürüst'ün Milli Takım'a çağırılmamamız için şaşırmadım demesi normal. Oranın yöneticisi. Hocayı korumak için öyle söylemesi normal.'daki gözyaşlarıma laf söyleyenler var.'la ağlamamız hayatımın en güzel anları. Selçuk'un sahada hitap ettiği şekilde bana hiç kimse hitap edemedi.'la bin kez kavga etmişizdir. Selçuk'a bir şey olsa ilk ben koşarım."Ben Türk milliyetçisiyimdir.çok büyük futbolcuydu, burada iki günaydın deyince, yerlere yatıyorduk sevinçten.çok büyük futbolcuydu. Ama1 numara,de 2...karşılaştırması yapmam doğru olmaz. Rakip oyuncu hakkında konuşmam tüm dünyada haber yapılır.benim canım ciğerim."