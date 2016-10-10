'Başımın üstünde yeri var'
''Gel derler geliriz, git derler gideriz. Hocamın bu tercihiyle ilgili yorum yapamam. Üzerimde büyük bir emeği var. Önemli olan ortamın yumuşaması. Hırvatistan ve İspanya'ya karşı 1.5 maçlık kredim yok muydu? 15 maç yenilmeyen takımın kaptanıydım. Her akşam milli formama bakarım, çok özledim''
A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroya almadığı Arda Turan'dan çarpıcı sözler... Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuk olan Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri şunlar: "Bayrampaşa'da mütevazi bir ailenin çocuğuyduk. Hayal kurarak, çalışarak ve futbolu severek buralara geldik. Yurt dışına gittikten sonra psikolojim rahatladı. Gitmemiz lazımdı. Başarabileceğimizi göstermek için gerekirse uzaya gitmek gerekir."
BENİM HAYALİM ÖRNEK OLMAKTI
"Çin'den müthiş bir teklif gelmişti. Barcelona beni vermedi. Bana da inanılmaz bir para önerdiler. Ben uzun vadeli bir projeyim. Messi futbolda her şeyden önce gelir. Neymar benim kardeşim gibi ama Messi çok farklı. İspanya'da hakkımda bir kitap yazıldı. Paradan önce benim hayalim örnek olmaktı. Biz mecbur kaldığımız zaman konuşmak zorunda kaldık. Böyle bir dönemde polemik asla yapmayız."
?ÇOK İYİ İNSANIM DEMİYORUM!
"Biz her zaman gel derler geliriz, git derler gideriz. Bir şey varsa hocamız açıklar, ben ne açıklayayım? İnsanlarda 1.5 maçlık hatırım yok muydu? Hırvatistan ve İspanya maçları için söylüyorum. Hollanda'ya gol atıp asist yaptık. 10 yıldır milli takımda oynuyorum, kaptanlık yapmışım, iyi maçlar oynamışım. 1.5 maçlık kredim yok mu ya? 15 maç yenilmeyen takımın kaptanı bizdik. Ben demiyorum çok iyi insanım, süper futbolcuyum."
İNSANLAR BİZE 'PRİMCİ' DEDİLER
"Diyorlar ki Arda maçta trip atıyor. Hadi oradan ya. Bizim primle falan işimiz olmadı. Söylemek istemiyorum ama ben o kadar para kazanıyorum. Primle ne işim olur! Konu prim mirim değil. 3 ay insanlar bize 'primci' dediler. Sonra meselenin prim meselesi olmadığı ortaya çıktı. İnandığım doğrular üzerine yaşarım. Bu milli takıma ben yokken o kadar çok dua ediyorum ki... Dünya Kupası'na gitmemiz lazım. Ben sorunları az seviyeye indirip, çözülmesinden yanayım. Hocamız öyle uygun görmüştür, başımızın üzerinde de yeri vardır. Fatih Terim'in üzerimde büyük emeği var. Önemli olan ortamın yumuşaması. Arda Turan isminin ülkeye zarar vermemesi lazım. "
?HALKIN VERGİSİ CEBİMİZE GİRMEDİ
"Milli forma özlenmez mi! Ben akşam giderim milli formaya bakarım, 'Hey yavrum be' derim. Arda başarısız algısını kabul etmiyorum. 'Trip attı' diyorlar. Trip atan insanın kariyeri böyle olur mu? Biri 'Primleri şehit ailelerine verin' dedi. Ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız. Federasyon 150-200 milyon TL gelir elde etti Euro 2016'ya gittiğimiz için. Biz bu paraları halkın vergilerinden almadık"
?OLAYLAR BASINA SIZMAMALIYDI
"Tekrar söylüyorum, hiçbir saygısızlık yapmadım. Beni tanıyanlar bilir. Hocamızın tercihi hakkında bir şey diyemeyiz. 'Ben neden çağrılmadım' diye bir cümle duydunuz mu benden. 40-50 erkek bir kamptasın. Tabii ki tartışma olacak. Türk medyasını suçlamıyorum. Olaylar varsa tabii ki konuşacaksınız ama bu olaylar medyaya yansımamalıydı"
YİNE DİYORUM HESAP SORACAĞIM
"Belki milli takımda huzuru bozuyoruzdur, hocamız böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyordur. Hiç öyle yumruk yumruğa olaylar olmadı. Burak'la Tümer abi (Metin) kavga etmiş, ben bir şeyler demişim. Basına laf söylemiyorum. Bunlar içeriden çıkan sözler! Yumruk yumruğa kavga olur mu" "Ben demiştim ya 'Hesap soracağım' diye. Ben onu bana primci diyenlere demiştim, halka demedim. Yine diyorum... Ben bankada yeterli param yokken de paracı olmadım. Sorun gençlik dönemimdeki Galatasaraylı başkanıma, yöneticilerime. Ben amigoları da tanırdım Galatasaray'da. Ben dünyanın neresine gidersem bana hep Galatasaray soruluyor. Ben de onurlandırmak adına en güzel cevabı vermeye çalışıyorum."
GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR
"Benim kardeşim, arkadaşlarım ne yazacağını bilir. Kardeşim "Abim milli takıma alınsın" demiyor. "Abim şereflidir" diyor. Futbolda favori Beşiktaş. Geniş kadrosu var ama Galatasaray da iyi gidiyor, şampiyon olabiliriz. İzlanda maçı çok zor. İklim de çok etkiler. İçimden bir ses kazanacağız gibi geliyor. Kazanırsak muhteşem olur."
"Ali Dürüst'ün Milli Takım'a çağırılmamamız için şaşırmadım demesi normal. Oranın yöneticisi. Hocayı korumak için öyle söylemesi normal. Konya'daki gözyaşlarıma laf söyleyenler var. Selçuk'la ağlamamız hayatımın en güzel anları. Selçuk'un sahada hitap ettiği şekilde bana hiç kimse hitap edemedi. Selçuk'la bin kez kavga etmişizdir. Selçuk'a bir şey olsa ilk ben koşarım.
1 NUMARA HAGİ SONRA DA ALEX
"Ben Türk milliyetçisiyimdir. Alex çok büyük futbolcuydu, burada iki günaydın deyince, yerlere yatıyorduk sevinçten. Alex çok büyük futbolcuydu. Ama Hagi 1 numara, Alex de 2... Messi ile Ronaldo karşılaştırması yapmam doğru olmaz. Rakip oyuncu hakkında konuşmam tüm dünyada haber yapılır. Messi benim canım ciğerim."
BENİM HAYALİM ÖRNEK OLMAKTI
"Çin'den müthiş bir teklif gelmişti. Barcelona beni vermedi. Bana da inanılmaz bir para önerdiler. Ben uzun vadeli bir projeyim. Messi futbolda her şeyden önce gelir. Neymar benim kardeşim gibi ama Messi çok farklı. İspanya'da hakkımda bir kitap yazıldı. Paradan önce benim hayalim örnek olmaktı. Biz mecbur kaldığımız zaman konuşmak zorunda kaldık. Böyle bir dönemde polemik asla yapmayız."
?ÇOK İYİ İNSANIM DEMİYORUM!
"Biz her zaman gel derler geliriz, git derler gideriz. Bir şey varsa hocamız açıklar, ben ne açıklayayım? İnsanlarda 1.5 maçlık hatırım yok muydu? Hırvatistan ve İspanya maçları için söylüyorum. Hollanda'ya gol atıp asist yaptık. 10 yıldır milli takımda oynuyorum, kaptanlık yapmışım, iyi maçlar oynamışım. 1.5 maçlık kredim yok mu ya? 15 maç yenilmeyen takımın kaptanı bizdik. Ben demiyorum çok iyi insanım, süper futbolcuyum."
İNSANLAR BİZE 'PRİMCİ' DEDİLER
"Diyorlar ki Arda maçta trip atıyor. Hadi oradan ya. Bizim primle falan işimiz olmadı. Söylemek istemiyorum ama ben o kadar para kazanıyorum. Primle ne işim olur! Konu prim mirim değil. 3 ay insanlar bize 'primci' dediler. Sonra meselenin prim meselesi olmadığı ortaya çıktı. İnandığım doğrular üzerine yaşarım. Bu milli takıma ben yokken o kadar çok dua ediyorum ki... Dünya Kupası'na gitmemiz lazım. Ben sorunları az seviyeye indirip, çözülmesinden yanayım. Hocamız öyle uygun görmüştür, başımızın üzerinde de yeri vardır. Fatih Terim'in üzerimde büyük emeği var. Önemli olan ortamın yumuşaması. Arda Turan isminin ülkeye zarar vermemesi lazım. "
?HALKIN VERGİSİ CEBİMİZE GİRMEDİ
"Milli forma özlenmez mi! Ben akşam giderim milli formaya bakarım, 'Hey yavrum be' derim. Arda başarısız algısını kabul etmiyorum. 'Trip attı' diyorlar. Trip atan insanın kariyeri böyle olur mu? Biri 'Primleri şehit ailelerine verin' dedi. Ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız. Federasyon 150-200 milyon TL gelir elde etti Euro 2016'ya gittiğimiz için. Biz bu paraları halkın vergilerinden almadık"
?OLAYLAR BASINA SIZMAMALIYDI
"Tekrar söylüyorum, hiçbir saygısızlık yapmadım. Beni tanıyanlar bilir. Hocamızın tercihi hakkında bir şey diyemeyiz. 'Ben neden çağrılmadım' diye bir cümle duydunuz mu benden. 40-50 erkek bir kamptasın. Tabii ki tartışma olacak. Türk medyasını suçlamıyorum. Olaylar varsa tabii ki konuşacaksınız ama bu olaylar medyaya yansımamalıydı"
YİNE DİYORUM HESAP SORACAĞIM
"Belki milli takımda huzuru bozuyoruzdur, hocamız böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyordur. Hiç öyle yumruk yumruğa olaylar olmadı. Burak'la Tümer abi (Metin) kavga etmiş, ben bir şeyler demişim. Basına laf söylemiyorum. Bunlar içeriden çıkan sözler! Yumruk yumruğa kavga olur mu" "Ben demiştim ya 'Hesap soracağım' diye. Ben onu bana primci diyenlere demiştim, halka demedim. Yine diyorum... Ben bankada yeterli param yokken de paracı olmadım. Sorun gençlik dönemimdeki Galatasaraylı başkanıma, yöneticilerime. Ben amigoları da tanırdım Galatasaray'da. Ben dünyanın neresine gidersem bana hep Galatasaray soruluyor. Ben de onurlandırmak adına en güzel cevabı vermeye çalışıyorum."
GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR
"Benim kardeşim, arkadaşlarım ne yazacağını bilir. Kardeşim "Abim milli takıma alınsın" demiyor. "Abim şereflidir" diyor. Futbolda favori Beşiktaş. Geniş kadrosu var ama Galatasaray da iyi gidiyor, şampiyon olabiliriz. İzlanda maçı çok zor. İklim de çok etkiler. İçimden bir ses kazanacağız gibi geliyor. Kazanırsak muhteşem olur."
"Ali Dürüst'ün Milli Takım'a çağırılmamamız için şaşırmadım demesi normal. Oranın yöneticisi. Hocayı korumak için öyle söylemesi normal. Konya'daki gözyaşlarıma laf söyleyenler var. Selçuk'la ağlamamız hayatımın en güzel anları. Selçuk'un sahada hitap ettiği şekilde bana hiç kimse hitap edemedi. Selçuk'la bin kez kavga etmişizdir. Selçuk'a bir şey olsa ilk ben koşarım.
1 NUMARA HAGİ SONRA DA ALEX
"Ben Türk milliyetçisiyimdir. Alex çok büyük futbolcuydu, burada iki günaydın deyince, yerlere yatıyorduk sevinçten. Alex çok büyük futbolcuydu. Ama Hagi 1 numara, Alex de 2... Messi ile Ronaldo karşılaştırması yapmam doğru olmaz. Rakip oyuncu hakkında konuşmam tüm dünyada haber yapılır. Messi benim canım ciğerim."
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
'Başımın üstünde yeri var' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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