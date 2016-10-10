 A Milli Takım 214. kez yenildi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    A Milli Takım 214. kez yenildi

    A Milli Takım 214. kez yenildi
    A Milli Takım, dün akşam İzlanda karşısında 544. karşılaşmasına çıktı. 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel 544 karşılaşma oynayan ay-yıldızlılar 214. kez mağlubiyetle tanıştı. Bugüne kadar 204 galibiyeti bulunan milliler 126 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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