A Milli Takım 214. kez yenildi
A Milli Takım, dün akşam İzlanda karşısında 544. karşılaşmasına çıktı. 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel 544 karşılaşma oynayan ay-yıldızlılar 214. kez mağlubiyetle tanıştı. Bugüne kadar 204 galibiyeti bulunan milliler 126 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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