A Milli Takım 214. kez yenildi

A Milli Takım, dün akşam İzlanda karşısında 544. karşılaşmasına çıktı. 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel 544 karşılaşma oynayan ay-yıldızlılar 214. kez mağlubiyetle tanıştı. Bugüne kadar 204 galibiyeti bulunan milliler 126 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.