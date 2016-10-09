‘Türkiye oldukça güçlü’
İzlanda’nın hocası Hallgrimson, Ay-yıldızlılardan çekindiğini söyledi.
İzlanda cephesi, Türkiye maçı öncesi endişeli. Teknik direktör Heimir Hallgrimson, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın Finlandiya'ya göre daha zor geçeceğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Türkiye oldukça güçlü bir rakip. Buraya 3 puan için geldiklerini de biliyorum. Birçok yetenekli futbolcuya sahipler" dedi ve şöyle konuştu: "Agresif olmamız gerekecek. Son oynadığımız maçta yenilmiştik. O kadrodan Arda Turan, Selçuk gibi isimler yok ama yine de önemli futbolcular burada olacak. Genç ve daha dinamik bir takım olmuşlar. Hırvatistan ve Ukrayna karşılaşmalarını geriden gelip berabere tamamlamaları bunun göstergesi."
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
‘Türkiye oldukça güçlü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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