 ‘Türkiye oldukça güçlü’ – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    oldukça güçlü’

    ‘Türkiye oldukça güçlü’

    İzlanda’nın hocası Hallgrimson, Ay-yıldızlılardan çekindiğini söyledi.

    İzlanda cephesi, maçı öncesi endişeli. Teknik direktör Heimir Hallgrimson, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın Finlandiya'ya göre daha zor geçeceğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Türkiye oldukça güçlü bir rakip. Buraya 3 puan için geldiklerini de biliyorum. Birçok yetenekli futbolcuya sahipler" dedi ve şöyle konuştu: "Agresif olmamız gerekecek. Son oynadığımız maçta yenilmiştik. O kadrodan Arda Turan, Selçuk gibi isimler yok ama yine de önemli futbolcular burada olacak. Genç ve daha dinamik bir takım olmuşlar. Hırvatistan ve Ukrayna karşılaşmalarını geriden gelip berabere tamamlamaları bunun göstergesi."
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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