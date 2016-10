Terim maç sonu konuştu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenildiğimiz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu

Tecrübeli teknik direktör, ilk olarak takımın performansıyla ilgili şunları söyledi;



"İzlanda'yı tebrik ederim. İlk yarı için oyunumuzda, özellikle ilk 15 dakika oyunu oturttuk diyebilirim. Golden sonra çok da iyi oynamış olduğumuz söylenemez. Hava şartları da var. Geldiğimiz yerle arasında 20-25 derece fark var."



Yedikleri goller ile ilgili bir soru üzerine ise Terim, "Öyle goller yiyoruz ki, öyle sıkıntılı goller yiyoruz ki... İzlanda ile havadan başa çıkmak zor. Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. İzlanda gibi takımlara karşı böyle havalarda 2-0 geriye düşerseniz, geri gelmek zor oluyor. Ozan'ın birden bire sakatlığı, eksik kaldık derken, bize çarpan bir top, arkasından panikle gelen 2. gol.. Sonuçta mağlup olduk, yapacak bir şey yok. Bize geçmiş olsun, rakibimize de tebrikler" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, sözlerine şu şekilde devam etti;



"Milli takım konusu muhakkak ki ülkeyi, herkesi ilgilendirir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerine kimsenin hak elde etme iddiası olmaz. Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok.



Bu ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek. Bir de çocuklara mikrofon tutmak lazım.



Bazı arkadaşlar güzel konu buldu, devam ederler diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu konuyu seven, bayılan kim varsa devam etsin.



Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz bazen o savaşlar hep devam ediyor, edecek de.."



Terim son olarak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bugün yaşanan hain terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşlara başsağlığı dileyerek, "Her maç sabahı böyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkesini savunan aslanlar şehit düşüyor. Bunları duyunca insan, biz nelerle uğraşıyoruz da diyor bazen. Bu çocuklara Allah rahmet eylesin, Allah bir daha göstermesin" diyerek sözlerini tamamladı.