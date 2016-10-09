 Son gözde efsane Uwe Seeler’in torunu Levin – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Son gözde efsane Uwe Seeler’in torunu Levin

    Son gözde efsane Uwe Seeler’in torunu Levin
    Fatih Terim'in gözü Alman U-21 Milli Takımı'nın yıldızı Levin Öztunalı'nın üzerinde. Son olarak Rusya'yı 4-3 yendikleri maçta Almanya'nın formasını giyen Levin'e, için oynaması teklif edilecek. Sezon başında 'ın 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Leverkusen'den aldığı Levin, Almanların efsane oyuncusu Uwe Seeler'in de torunu. Babası ise futbolcu menajeri olan Mete Öztunalı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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