Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde deplasmanda İzlanda ile karşılaşacağı maça siyah bant ile çıkacak.
Hakkari'de düzenlen hain terör saldırısı sonrası FIFA'ya başvuran TFF yetkililerine onay cevabı geldi. Böylece Türk Milli Takımı İzlanda maçında şehit düşen ve yaralı olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için sahaya siyah bant ile çıkacak.
Öte yandan İzlanda Milli Takımı da EURO 2016'da Fransa'da kendilerine destek veren, yalnız bırakmayan taraftarlarına ödül verecek. Seremonide İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ve takım kaptanı Aron Gunnarsson, taraftar kulübü temsilcilerine ödül takdim edecek. Ödül, UEFA tarafından verilmişti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:41
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Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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