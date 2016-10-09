Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak

Hakkari'de düzenlen hain terör saldırısı sonrası FIFA'ya başvuran TFF yetkililerine onay cevabı geldi. Böylece Türk Milli Takımı İzlanda maçında şehit düşen ve yaralı olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için sahaya siyah bant ile çıkacak.



Öte yandan İzlanda Milli Takımı da EURO 2016'da Fransa'da kendilerine destek veren, yalnız bırakmayan taraftarlarına ödül verecek. Seremonide İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ve takım kaptanı Aron Gunnarsson, taraftar kulübü temsilcilerine ödül takdim edecek. Ödül, UEFA tarafından verilmişti.