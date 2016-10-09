 Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak

    Millilerimiz maça siyah bantla çıkacak

    A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde deplasmanda İzlanda ile karşılaşacağı maça siyah bant ile çıkacak.

    Hakkari'de düzenlen hain terör saldırısı sonrası 'ya başvuran yetkililerine onay cevabı geldi. Böylece Türk Milli Takımı İzlanda maçında şehit düşen ve yaralı olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için sahaya siyah bant ile çıkacak.

    Öte yandan İzlanda Milli Takımı da EURO 2016'da Fransa'da kendilerine destek veren, yalnız bırakmayan taraftarlarına ödül verecek. Seremonide İzlanda Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ve takım kaptanı Aron Gunnarsson, taraftar kulübü temsilcilerine ödül takdim edecek. Ödül, tarafından verilmişti.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:41
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