Kornerlere dikkat
Türkiye; maç başına rakiplerine 6.5 korner imkanı veriyor. İzlanda’nın Finlandiya maçındaki 3 golünün de duran toptan gelmesi korkutuyor.
Milliler, bugün İzlanda karşısında kritik bir maça çıkacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hava toplarında bir hayli etkili olan Kuzeyli rakiplerini durdurmak için planlarını yaparken en çekindiği nokta kornerler. Ay-yıldızlılar maç başına rakiplerine 6.5 köşe vuruşu şansı tanıyor. Bu da İzlanda maçı öncesi oldukça tehlikeli bir rakam. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de zorlu randevu öncesi futbolcularını yan ve duran toplar konusunda uyardı. Türk futbolunun kanayan yarası olan duran toplar için Milliler özel çalışmalar gerçekleştirdi. Terim, rakibin kornerleri sırasında oyuncularından tam konsantrasyonla hazır olmalarını istedi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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