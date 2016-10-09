 Kornerlere dikkat – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kornerlere dikkat

    Kornerlere dikkat

    ; maç başına rakiplerine 6.5 korner imkanı veriyor. İzlanda’nın Finlandiya maçındaki 3 golünün de duran toptan gelmesi korkutuyor.

    Milliler, bugün İzlanda karşısında kritik bir maça çıkacak. Direktörü Fatih Terim hava toplarında bir hayli etkili olan Kuzeyli rakiplerini durdurmak için planlarını yaparken en çekindiği nokta kornerler. Ay-yıldızlılar maç başına rakiplerine 6.5 köşe vuruşu şansı tanıyor. Bu da İzlanda maçı öncesi oldukça tehlikeli bir rakam. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de zorlu randevu öncesi futbolcularını yan ve duran toplar konusunda uyardı. Türk futbolunun kanayan yarası olan duran toplar için Milliler özel çalışmalar gerçekleştirdi. Terim, rakibin kornerleri sırasında oyuncularından tam konsantrasyonla hazır olmalarını istedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kornerlere dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.