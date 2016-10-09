 İzlanda - Türkiye | 21.45 – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İzlanda - | 21.45

    İzlanda - Türkiye | 21.45

    Grupta yenik duruma düştüğümüz 2 maçta da beraberliği kurtardık. Terim ve aslanlarından İzlanda karşısında tek istediğimiz 3 puan.

    Millilerimizin, kötü geçirdiği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası elemelerindeki performansı merak ediliyordu. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan , 2 farklı geride götürdüğü Ukrayna karşılaşmasından da 2-2'lik sonuçla 1 puanı kapmıştı. Bugün 21.45'te rakip deplasmanda hiç yenemediğimiz İzlanda. Türkiye Direktörü Fatih Terim ve genç aslanlarından isteğimiz gruptaki ilk galibiyetini almaları.

    İZLANDA - TÜRKİYE TAKIM KADROLARI:

    Stat:     Laugardalsvöllur

    Hakemler: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Peter Bennett (İngiltere)

    İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Elmar Bjarnason, Gudmundsson, Bödvarsson, Finnbogason

    Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Mehmet Topal, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor




    544. MAÇA ÇIKIYORUZ
    A Milliler; 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere 543 maç oynadı. Türkiye 1'i hükmen olmak üzere 204 galibiyet alırken, 213 kez de yenildi. 126 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayyıldızlılar rakip filelere 713 gol bırakırken meşin yuvarlağı filelerinden 790 kez çıkardı

    REYKJAVİK'TE GALİBİYET YOK
    Milliler, İzlanda deplasmanına 5 kez çıktı. Ay-yıldızlılar 5 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik alabildi. 1990 Avrupa Şampiyonası'nda Reykjavik'te 0-0 berabere kaldık, diğer maçları 2-0, 2-1, 3-0 ve 5-1 kaybettik.

    GUNNARSON CEZALI
    Takımımızla oynayacakları maç öncesi İzlanda cephesinde önemli bir eksik bulunuyor. Takımın çimentosu olan kaptanları Aron Gunnarson kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bondvarsson ve Hannes Thor'un ise sakatlıkları düzeldi. Teknik direktör Heimir Hallgrimson'un Bondvarsson'u ilk 11'e alması bekleniyor.

    İZLANDA BAŞA BELA
    Bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda bize hayli ters geliyor. Millilerimiz bugüne kadar Kuzeyli rakibiyle 9 kez karşı karşıya geldi, sadece 2 kez kazanabildi. 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi.

    HOCANIN GOLÜ VAR
    Ay-yıldızlılar, İzlanda ile tarihindeki ilk maçını 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de oynadı. Türkiye bu maçı 3-1 kaybetti. Tek golümüzü şu an Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim penaltıdan kaydetmişti

    TERİM'LE 130. MAÇ
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. kez Milli Takımın başında yer alıyor. "İmparator" lakaplı hocanın yönetiminde Ay-yıldızlılar 129 karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin Terim'le birlikte 66 galibiyeti bulunuyor. 32 kez berabere kalırken, 31 de mağlubiyet gördü.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzlanda - Türkiye | 21.45 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.