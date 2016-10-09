İzlanda - Türkiye | 21.45

Millilerimizin, kötü geçirdiği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası elemelerindeki performansı merak ediliyordu. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye , 2 farklı geride götürdüğü Ukrayna karşılaşmasından da 2-2'lik sonuçla 1 puanı kapmıştı. Bugün 21.45'te rakip deplasmanda hiç yenemediğimiz İzlanda. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve genç aslanlarından isteğimiz gruptaki ilk galibiyetini almaları.

İZLANDA - TÜRKİYE TAKIM KADROLARI:



Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Peter Bennett (İngiltere)

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Elmar Bjarnason, Gudmundsson, Bödvarsson, Finnbogason

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Mehmet Topal, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor

A Milliler; 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere 543 maç oynadı. Türkiye 1'i hükmen olmak üzere 204 galibiyet alırken, 213 kez de yenildi. 126 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayyıldızlılar rakip filelere 713 gol bırakırken meşin yuvarlağı filelerinden 790 kez çıkardıMilliler, İzlanda deplasmanına 5 kez çıktı. Ay-yıldızlılar 5 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik alabildi. 1990 Avrupa Şampiyonası'nda Reykjavik'te 0-0 berabere kaldık, diğer maçları 2-0, 2-1, 3-0 ve 5-1 kaybettik.Takımımızla oynayacakları maç öncesi İzlanda cephesinde önemli bir eksik bulunuyor. Takımın çimentosu olan kaptanları Aron Gunnarson kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bondvarsson ve Hannes Thor'un ise sakatlıkları düzeldi. Teknik direktör Heimir Hallgrimson'un Bondvarsson'u ilk 11'e alması bekleniyor.Bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda bize hayli ters geliyor. Millilerimiz bugüne kadar Kuzeyli rakibiyle 9 kez karşı karşıya geldi, sadece 2 kez kazanabildi. 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi.Ay-yıldızlılar, İzlanda ile tarihindeki ilk maçını 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de oynadı. Türkiye bu maçı 3-1 kaybetti. Tek golümüzü şu an Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim penaltıdan kaydetmiştiTürkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. kez Milli Takımın başında yer alıyor. "İmparator" lakaplı hocanın yönetiminde Ay-yıldızlılar 129 karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin Terim'le birlikte 66 galibiyeti bulunuyor. 32 kez berabere kalırken, 31 de mağlubiyet gördü.