İzlanda - Türkiye | 21.45
Grupta yenik duruma düştüğümüz 2 maçta da beraberliği kurtardık. Terim ve aslanlarından İzlanda karşısında tek istediğimiz 3 puan.
İZLANDA - TÜRKİYE TAKIM KADROLARI:
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Peter Bennett (İngiltere)
İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Elmar Bjarnason, Gudmundsson, Bödvarsson, Finnbogason
Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Mehmet Topal, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor
544. MAÇA ÇIKIYORUZ
A Milliler; 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere 543 maç oynadı. Türkiye 1'i hükmen olmak üzere 204 galibiyet alırken, 213 kez de yenildi. 126 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayyıldızlılar rakip filelere 713 gol bırakırken meşin yuvarlağı filelerinden 790 kez çıkardı
REYKJAVİK'TE GALİBİYET YOK
Milliler, İzlanda deplasmanına 5 kez çıktı. Ay-yıldızlılar 5 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik alabildi. 1990 Avrupa Şampiyonası'nda Reykjavik'te 0-0 berabere kaldık, diğer maçları 2-0, 2-1, 3-0 ve 5-1 kaybettik.
GUNNARSON CEZALI
Takımımızla oynayacakları maç öncesi İzlanda cephesinde önemli bir eksik bulunuyor. Takımın çimentosu olan kaptanları Aron Gunnarson kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bondvarsson ve Hannes Thor'un ise sakatlıkları düzeldi. Teknik direktör Heimir Hallgrimson'un Bondvarsson'u ilk 11'e alması bekleniyor.
İZLANDA BAŞA BELA
Bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda bize hayli ters geliyor. Millilerimiz bugüne kadar Kuzeyli rakibiyle 9 kez karşı karşıya geldi, sadece 2 kez kazanabildi. 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi.
HOCANIN GOLÜ VAR
Ay-yıldızlılar, İzlanda ile tarihindeki ilk maçını 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de oynadı. Türkiye bu maçı 3-1 kaybetti. Tek golümüzü şu an Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim penaltıdan kaydetmişti
TERİM'LE 130. MAÇ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. kez Milli Takımın başında yer alıyor. "İmparator" lakaplı hocanın yönetiminde Ay-yıldızlılar 129 karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin Terim'le birlikte 66 galibiyeti bulunuyor. 32 kez berabere kalırken, 31 de mağlubiyet gördü.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:03
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
galata Sener vardi sinir yapan birde Yasin cikdi simdi...ikiside ayni kanatda oynarsa yandik
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
GS'Lİ volkan-şener-ahmet çalık-mehmet topal-caner-emre mor-tolga-ozan-arda-hakan ç-cenk. (4-4-1-1) tolga-gökhan g.-serdar aziz-h.balta-ismail-yasin-selcuk-topal-volkanşen-oguzhan-m.batdal (yedek kadro) 4-4-1 bana vercekler şu milli takımı elinde inanılmaz kaliteli oyuncular var oyun oynuyon milli takımla resmen. degistir dur yanlısların yüzünden yeniliyoz aklım almıyo cıkardıgı kadroları ayıp türkiyeye. bizi mahfettin şimdi sıra ayyıldızda.
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
DOĞRU SÖZ çok haklsın kardeşim sonuna kadar katılıyorum fatih terim futboldan zerre kadar anlamıyor ve biz bu adama aylık 962 bin lira para ödüyoruz
İzlanda - Türkiye | 21.45 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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