İzlanda kabusu

İzlanda deplasmanında daha galibiyetle tanışamayan millilerimiz ilk yarıda kalesinde gördüğü peş peşe gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve grupta ilk mağlubiyetini aldı. 7 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Hırvatistan ve İzlanda'nın 5 puan gerisinde 2 puanla 4. sırada kaldı. Ukrayna ise 5 puanla grupta 3. sırada yer aldı.





FORVETLER YEDEĞE ÇEKİLDİ

Milli takımın hafta içinde Konya'da Ukrayna ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maça ilk 11'de başlayan Hakan Balta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, forvetler Cenk Tosun ve Enel Ünal da İzlanda karşılaşmasında yedeğe çekildi.

Fatih Terim, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Kaan Ayhan, Volkan Şen ve Yasin Öztekin'i ilk 11'de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Volkan Babacan'a emanet eden Terim, savunmayı Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Mehmet Topal ve Caner Erkin'den oluşturdu. Savunmanın önünde Kaan Ayhan ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yasin Öztekin, solda Volkan Şen ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı.

FORVETTE EMRE MOR OYNADI

Fatih Terim, İzlanda karşısında forvet bölgesinde, hücuma dönük orta saha oyuncusu Emre Mor'u görevlendirdi.

Ukrayna maçında forvette Cenk Tosun ve Enel Ünal ikilisiyle başlayan Terim, İzlanda karşılaşmasında ise orta sahayı kalabalık tutmayı tercih etti.





CENK VE MEVLÜT OYUNDA

Soyunma odasına 2-0 yenik giren millilerimizde Fatih Terim, ikinci yarının başında Cenk Tosun ve Mevlüt Erdinç'i oyuna alarak gol aradı ancak pozisyon üretmekte sorun yaşayan A Milli Futbol Takımı skoru değiştiremedi.

MİLLİLER SİYAH BANTLA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında askerlerin ve vatandaşların şehit olması dolayısıyla karşılaşmaya siyah bantla çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın maça siyah bantla çıkması için FIFA'dan izin istedi. FIFA'nın onay vermesiyle ay-yıldızlılar kollarına siyah bant takarak sahada yer aldı.





RESMİ YEMEK DÜZENLENDİ

Karşılaşma öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi.

Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Alaattin Aykaç ve Mustafa Çağlar, genel sekreter Kadir Kardaş, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Geir Thorsteinsson, genel sekreter Klara Bjartmarz ile yetkililer katıldı.

İki federasyon yetkililerinin birbirlerine şans dilediği resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve bazı yönetim kurulu üyeleri de protokol tribününden takip etti.

İZLANDA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da son oynadıkları Finlandiya maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda sakatlığı geçen kaleci Hannes Halldorsson eldivenleri Ögmundur Kristinsson'undan alırken, sarı kart cezalısı kaptan Aron Gunnarsson ile yedeğe çekilen Björn Sigurdarson'un yerine Elmar Bjarnason ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.