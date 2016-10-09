 Hırvatlar 1 attı 3 aldı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Hırvatlar 1 attı 3 aldı

    Hırvatlar 1 attı 3 aldı

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan, Finlandiya deplasmanında zor da olsa kazanmayı bildi.

    A Millilerimizin grubundaki rakiplerinden Finlandiya ve Hırvatistan, Olympiastadion stadında karşı karşıya geldi. 18. dakikada Mandzukic'in ayağından bulduğu gol ile maçı 1-0 kazanan Hırvatlar 7 puanla grupta liderliğe yükseldi. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

    Grup elemelerine evinde beraberliği ile başlayan Hırvatistan, 2. maçında Kosova'yı deplasmanda 6-0 ile geçmişti. 3. maçından aldığı galibiyet ile grupta liderliğe yükselen Hırvatlar, gruptaki 4. maçında 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacak.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:57
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