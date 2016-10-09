Hırvatlar 1 attı 3 aldı

A Millilerimizin grubundaki rakiplerinden Finlandiya ve Hırvatistan, Olympiastadion stadında karşı karşıya geldi. 18. dakikada Mandzukic'in ayağından bulduğu gol ile maçı 1-0 kazanan Hırvatlar 7 puanla grupta liderliğe yükseldi. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

Grup elemelerine evinde Türkiye beraberliği ile başlayan Hırvatistan, 2. maçında Kosova'yı deplasmanda 6-0 ile geçmişti. 3. maçından aldığı galibiyet ile grupta liderliğe yükselen Hırvatlar, gruptaki 4. maçında 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacak.