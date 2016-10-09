Hırvatlar 1 attı 3 aldı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan, Finlandiya deplasmanında zor da olsa kazanmayı bildi.
A Millilerimizin grubundaki rakiplerinden Finlandiya ve Hırvatistan, Olympiastadion stadında karşı karşıya geldi. 18. dakikada Mandzukic'in ayağından bulduğu gol ile maçı 1-0 kazanan Hırvatlar 7 puanla grupta liderliğe yükseldi. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.
Grup elemelerine evinde Türkiye beraberliği ile başlayan Hırvatistan, 2. maçında Kosova'yı deplasmanda 6-0 ile geçmişti. 3. maçından aldığı galibiyet ile grupta liderliğe yükselen Hırvatlar, gruptaki 4. maçında 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacak.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:57
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 78
Yorum
puhahahaha konuş konuş güzel oluyor senin konuşmaların devam sen konuştukça bize yarıyor konuş mahmut konuşşşşş
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 78
Yorum
ADİL AKSOY HEP AĞLIYORSUNUZ BİLEĞİMİZİN GÜCÜ İLE ALDIK DEĞİL SEN HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZDİ O KUPAYI ALMAMIMZA ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR BU ACI İLE YAŞAYACAKSINIZ
- Hedef 120 bin
Toplam 1
Yorum
maho aga trabzonun büyüklügü filan kalmamis istedigi kadar forma satsin bu gercegi degistiremez basarisizligi örtmek icin gündem yapiyorlar sadece .
Hırvatlar 1 attı 3 aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.