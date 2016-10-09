 ''Hedefimiz 3 puanla dönmek'' – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ''Hedefimiz 3 puanla dönmek''

    ''Hedefimiz 3 puanla dönmek''
    Konya'daki Ukrayna maçında kötü oynayan ve penaltıya da neden olan Ömer Toprak, İzlanda karşılaşmasına hırslı hazırlandı. Tecrübeli stoper "Futbolumla kendimi affettireceğim. Hedefimiz buradan 3 puanla dönmek" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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