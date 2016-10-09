Fırtına bekliyorum
Fatih Terim: “Geçen oynadığımız maç eylül ayındaydı. Şimdi ekim. Hava şartlarında bir değişiklik beklemiyorum ama fırtınayı sahada oyuncularımdan bekliyorum”
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli oyuncumuz Cenk Tosun, İzlanda maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İzlanda'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Terim; "Burada İzlanda ile oynamak daha zor. Çünkü son Finlandiya maçını düşünecek olursak hava topuna veya yan toplara mani olamayan bir Finlandiya vardı. Sadece Finlandiya değil hiçbir takım mani olamıyor. 3-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra aşağı yukarı 2 sene geçti. İki sene içerisinde İzlanda'nın çok büyük bir aşama kaydettiğini düşünüyorum. Saygıyı hak ediyorlar açıkçası. Bu maçta kadroda 1-2 değişiklik olabilir" dedi.
ANTALYA'DA SÖYLEDİM
Terim, maçın favorisinin İzlanda olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "İzlanda bildiğimiz İzlanda. Bir değişiklik yok. Bu maçı kaybedersek çok bir şey değişmez. Ama kazanırsak çok şey değişir. Geçen sene oynadığımız maç eylül ayındaydı. Bu sene ekim. Hava şartlarında bir değişiklik beklemiyorum ama fırtınayı sahada oyuncularımdan bekliyorum. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Gençlere güveniyorum. Onların rahat olmaları için her türlü riski ben alırım. Kadroya almadığım oyuncular için gerekeni Antalya'da söyledim. Zamanla bakalım." Cenk ise zor bir maç olacağını vurguladı.
SON PROVAYI STATTA YAPTILAR
Milliler, İzlanda'daki son çalışmasını gerçekleştirip maç saatini beklemeye koyuldu. Laugardalsvöllur Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yağış altındaki antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleşti.
SELÇUK VARSA...
Frikik tartışmasına değinen Terim'in, "Duran topları kullancaklar bizde keskindir. Hakan ve Selçuk varsa... Onlar kaleyi en iyi şekilde bulacak yetenekte" derken kadro dışı bir ismi ağzına alması dikkatleri çekti.
ANTALYA'DA SÖYLEDİM
Terim, maçın favorisinin İzlanda olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "İzlanda bildiğimiz İzlanda. Bir değişiklik yok. Bu maçı kaybedersek çok bir şey değişmez. Ama kazanırsak çok şey değişir. Geçen sene oynadığımız maç eylül ayındaydı. Bu sene ekim. Hava şartlarında bir değişiklik beklemiyorum ama fırtınayı sahada oyuncularımdan bekliyorum. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Gençlere güveniyorum. Onların rahat olmaları için her türlü riski ben alırım. Kadroya almadığım oyuncular için gerekeni Antalya'da söyledim. Zamanla bakalım." Cenk ise zor bir maç olacağını vurguladı.
SON PROVAYI STATTA YAPTILAR
Milliler, İzlanda'daki son çalışmasını gerçekleştirip maç saatini beklemeye koyuldu. Laugardalsvöllur Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yağış altındaki antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleşti.
SELÇUK VARSA...
Frikik tartışmasına değinen Terim'in, "Duran topları kullancaklar bizde keskindir. Hakan ve Selçuk varsa... Onlar kaleyi en iyi şekilde bulacak yetenekte" derken kadro dışı bir ismi ağzına alması dikkatleri çekti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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