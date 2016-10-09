Emre Mor Kosova maçında yok

Ukrayna maçında forvette Cenk Tosun ve Enel Ünal ikilisiyle başlayan Terim, İzlanda karşılaşmasında ise orta sahayı kalabalık tutmayı tercih etti.

Milli takım, İzlanda karşısında genç futbolcu Emre Mor ile skor aradı.

EMRE MOR CEZALI

Öte yandan A Milli Takımda Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Türkiye'nin Kosova ile 12 Kasım'da yapacağı maçta forma giyemeyecek..