 Emre Mor Kosova maçında yok – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kosova maçında yok

    Emre Mor Kosova maçında yok

    Fatih Terim, İzlanda karşısında forvet bölgesinde, hücuma dönük orta saha oyuncusu 'u görevlendirdi. Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

    Ukrayna maçında forvette Cenk Tosun ve Enel Ünal ikilisiyle başlayan Terim, İzlanda karşılaşmasında ise orta sahayı kalabalık tutmayı tercih etti.
    Milli takım, İzlanda karşısında genç futbolcu ile skor aradı.

    EMRE MOR CEZALI
    Öte yandan A Milli Takımda Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu 'nin Kosova ile 12 Kasım'da yapacağı maçta forma giyemeyecek..

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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