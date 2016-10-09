Emre Mor Kosova maçında yok
Fatih Terim, İzlanda karşısında forvet bölgesinde, hücuma dönük orta saha oyuncusu Emre Mor'u görevlendirdi. Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Ukrayna maçında forvette Cenk Tosun ve Enel Ünal ikilisiyle başlayan Terim, İzlanda karşılaşmasında ise orta sahayı kalabalık tutmayı tercih etti.
Milli takım, İzlanda karşısında genç futbolcu Emre Mor ile skor aradı.
EMRE MOR CEZALI
Öte yandan A Milli Takımda Emre Mor 54. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Türkiye'nin Kosova ile 12 Kasım'da yapacağı maçta forma giyemeyecek..
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:28
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
Emre Mor Kosova maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.