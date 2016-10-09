''Emre Mor çok zeki''

Borussia Dortmund'a transfer olmadan önce Nordsjaelland'da oynayan Emre Mor'un eski hocası Olafur Kristjansson genç yıldızı öve öve bitiremedi. Kristjansson "Emre heyecan verici, çok zeki bir oyuncu. Onu şu an Messi ile kıyaslamak omuzlarına haksız bir yük koymak olur. Koşu halinde topla birçok hamle yapabiliyor. Dortmund'da daha da gelişecektir" dedi.