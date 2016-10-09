 Demirören inanıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Demirören inanıyor

    Demirören inanıyor
    Başkanı , Milli Takım kafilesiyle birlikte İzlanda'ya gelmişti. Demirören'in yakın çevresine "Göreceksiniz ilk galibiyetimizi İzlanda'yı yenerek alacağız" dediği belirtildi. Takımla da görüşüp moral verdi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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