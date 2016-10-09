Bize zaferi yaşatın!
Grupta yenik duruma düştüğümüz 2 maçta da beraberliği kurtardık. Terim ve aslanlarından İzlanda karşısında tek istediğimiz 3 puan.
Millilerimizin, kötü geçirdiği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası elemelerindeki performansı merak ediliyordu. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2 farklı geride götürdüğü Ukrayna karşılaşmasından da 2-2'lik sonuçla 1 puanı kapmıştı. Bugün 21.45'te rakip deplasmanda hiç yenemediğimiz İzlanda. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve genç aslanlarından isteğimiz gruptaki ilk galibiyetini almaları.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Hakan Balta'nın sakatlanması sonrası son 2 maçtaki performansıyla beğeni toplayan Kaan Ayhan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fortuna Düsseldorf'lu futbolcuyu ya Ömer Toprak'ın partneri olarak stoperde kullanacak ya da Mehmet Topal'ı bu bölgeye çekerek Ukrayna maçındaki gibi ön libero mevkisinde sahaya sürecek. Hakan Çalhanoğlu'nun formu kozumuz.
İZLANDA BAŞA BELA
Bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda bize hayli ters geliyor. Millilerimiz bugüne kadar Kuzeyli rakibiyle 9 kez karşı karşıya geldi, sadece 2 kez kazanabildi. 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi.
544. MAÇA ÇIKIYORUZ
A Milliler; 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere 543 maç oynadı. Türkiye 1'i hükmen olmak üzere 204 galibiyet alırken, 213 kez de yenildi. 126 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayyıldızlılar rakip filelere 713 gol bırakırken meşin yuvarlağı filelerinden 790 kez çıkardı
REYKJAVİK'TE GALİBİYET YOK
Milliler, İzlanda deplasmanına 5 kez çıktı. Ay-yıldızlılar 5 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik alabildi. 1990 Avrupa Şampiyonası'nda Reykjavik'te 0-0 berabere kaldık, diğer maçları 2-0, 2-1, 3-0 ve 5-1 kaybettik.
GUNNARSON CEZALI
Takımımızla oynayacakları maç öncesi İzlanda cephesinde önemli bir eksik bulunuyor. Takımın çimentosu olan kaptanları Aron Gunnarson kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bondvarsson ve Hannes Thor'un ise sakatlıkları düzeldi. Teknik direktör Heimir Hallgrimson'un Bondvarsson'u ilk 11'e alması bekleniyor.
HOCANIN GOLÜ VAR
Ay-yıldızlılar, İzlanda ile tarihindeki ilk maçını 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de oynadı. Türkiye bu maçı 3-1 kaybetti. Tek golümüzü şu an Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim penaltıdan kaydetmişti
TERİM'LE 130. MAÇ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. kez Milli Takımın başında yer alıyor. "İmparator" lakaplı hocanın yönetiminde Ay-yıldızlılar 129 karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin Terim'le birlikte 66 galibiyeti bulunuyor. 32 kez berabere kalırken, 31 de mağlubiyet gördü.
U19'LAR GALİP: 2-1
Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da oynanan Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. İlker Yüksel ve Yusuf Yalçın Arslan'ın golüyle puannı 4'e yükselten U19'lar, son maçını salı günü Ukrayna ile yapacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Hakan Balta'nın sakatlanması sonrası son 2 maçtaki performansıyla beğeni toplayan Kaan Ayhan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fortuna Düsseldorf'lu futbolcuyu ya Ömer Toprak'ın partneri olarak stoperde kullanacak ya da Mehmet Topal'ı bu bölgeye çekerek Ukrayna maçındaki gibi ön libero mevkisinde sahaya sürecek. Hakan Çalhanoğlu'nun formu kozumuz.
İZLANDA BAŞA BELA
Bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda bize hayli ters geliyor. Millilerimiz bugüne kadar Kuzeyli rakibiyle 9 kez karşı karşıya geldi, sadece 2 kez kazanabildi. 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi.
544. MAÇA ÇIKIYORUZ
A Milliler; 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere 543 maç oynadı. Türkiye 1'i hükmen olmak üzere 204 galibiyet alırken, 213 kez de yenildi. 126 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayyıldızlılar rakip filelere 713 gol bırakırken meşin yuvarlağı filelerinden 790 kez çıkardı
REYKJAVİK'TE GALİBİYET YOK
Milliler, İzlanda deplasmanına 5 kez çıktı. Ay-yıldızlılar 5 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik alabildi. 1990 Avrupa Şampiyonası'nda Reykjavik'te 0-0 berabere kaldık, diğer maçları 2-0, 2-1, 3-0 ve 5-1 kaybettik.
GUNNARSON CEZALI
Takımımızla oynayacakları maç öncesi İzlanda cephesinde önemli bir eksik bulunuyor. Takımın çimentosu olan kaptanları Aron Gunnarson kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bondvarsson ve Hannes Thor'un ise sakatlıkları düzeldi. Teknik direktör Heimir Hallgrimson'un Bondvarsson'u ilk 11'e alması bekleniyor.
HOCANIN GOLÜ VAR
Ay-yıldızlılar, İzlanda ile tarihindeki ilk maçını 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de oynadı. Türkiye bu maçı 3-1 kaybetti. Tek golümüzü şu an Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim penaltıdan kaydetmişti
TERİM'LE 130. MAÇ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. kez Milli Takımın başında yer alıyor. "İmparator" lakaplı hocanın yönetiminde Ay-yıldızlılar 129 karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin Terim'le birlikte 66 galibiyeti bulunuyor. 32 kez berabere kalırken, 31 de mağlubiyet gördü.
U19'LAR GALİP: 2-1
Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da oynanan Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. İlker Yüksel ve Yusuf Yalçın Arslan'ın golüyle puannı 4'e yükselten U19'lar, son maçını salı günü Ukrayna ile yapacak.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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