"Türkiye maçı zor olacak"

Heimir Hallgrimsson ile futbolcu Gylfi Sigurdsson, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Hallgrimson, Türkiye'nin, grupta hafta içinde 3-2 yendikleri Finlandiya'dan daha iyi bir takıma sahip olduğunu belirterek, "Türkiye maçı, Finlandiya maçına göre daha zor olacak. Türkiye çok daha kuvvetli bir takım. Buraya üç puan için geldiler. Bu yüzden Türkiye'ye karşı sahada daha agresif olmamız gerekecek. Yarınki maç hiç kolay olmayacak. Türkiye'de bir çok yetenekli oyuncu var. Kolektif bir defans yapısıyla oynayacağız. Türkiye bire birde de iyi oyunculara sahip. Buna karşı da dikkatli olacağız" diye konuştu.



İzlandalı teknik adam, geçen yıla göre Türkiye'nin kadrosunda farklılıklar olduğunu vurgulayarak, "Son oynadığımız maçın kadrosunda bulunun bazı futbolcular şimdi yok. Arda Turan gibi bazı önemli oyuncular kadroda bulunmuyor. Karşımızda çok daha genç bir takım var ama bu takım Hırvatistan ile deplasmanda 1-1, sahasında da 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna ile 2-2 berabere kalmayı başardı. Türkiye gruptaki zor takımlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile oynadıkları son iki maçın birisini kazanıp, birisini kaybettiklerini hatırlatan Hallgrimson, şunları kaydetti:



"Türkiye ile oynadığımız son iki maçtan ilkini kazandık, ikincisinde de yenildik. Şimdi sıra bizde. Umarım bu döngü devam eder ve şimdi yine kazanan biz oluruz. Maçtan önce yine taraftarlarımızla barda bir araya geleceğiz. Bu bizim için geleneksel bir hale geldi. İçeri gelen taraftarların hiçbiri kayıt yapmıyor ve konuşularların hiçbirini sosyal medyadan paylaşmıyor. Bu güzel ve tatlı bir İzlanda geleneği. Biz taraftarlarımızı, taraftarlarımız da bizi çok seviyor. Ne olursa olsun bu geleneği devam ettireceğiz."



Heimir Hallgrimsson, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko'nun övgüyle söz ettiği ve durdurulmasının zor olduğunu belirttiği milli futbolcu Emre Mor'a karşı özel önlem alacaklarını da sözlerine ekledi.



İzlandalı futbolcu Gylfi Sigurdsson da Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu anlatarak, "Yarın çok iyi mücadele etmemiz lazım. Türkiyenin buraya galibiyet için geldiğinin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.